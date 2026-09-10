Сколько еще будут продолжаться дроновые тревоги в Киеве: военный эксперт сделал предупреждение

Дроновые атаки / © tsn.ua

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В Киеве еще минимум месяц могут продолжаться регулярные воздушные тревоги из-за атак российских беспилотников. В то же время для эффективного противодействия нынешнему количеству дронов Украине необходимо наладить масштабное производство дронов-перехватчиков.

Об этом в эфире День.LIVE заявил военный аналитик Дмитрий Снегирев.

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По его словам, украинские инженеры должны создать десятки тысяч беспилотников-перехватчиков, способных противодействовать российским дронам. Однако на развертывание такого производства нужно время.

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Снегирев отдельно отметил необходимость использования реактивных перехватчиков.

«Нам нужны реактивные перехватчики… Но для этого нужно время. У нас оптимистически есть месяц», — сказал военный аналитик.

По его оценке, именно временной фактор является одним из ключевых вызовов для украинской системы противодействия российским беспилотникам.

Аналитик подчеркнул, что масштабы производства перехватчиков должны соответствовать количеству российских дронов, используемых во время атак.

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Напомним, сегодня, 10 сентября, Киев подвергся очередной атаке российских БпЛА. В столице Украины были слышны взрывы.

Вскоре стало известно, что в Соломенском районе вражеский беспилотник попал в крышу четырехэтажного бизнес-центра. На место происшествия выехали экстренные службы.

Также был атакован большой областной центр. Луцк содрогнулся от взрыва.

Сообщалось о дыме над городом после громкого звука в районе торгово-развлекательного центра.

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