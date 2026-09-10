Скільки ще триватимуть дронові тривоги у Києві: військовий експерт зробив попередження

Дронові атаки / © tsn.ua

Реклама

У Києві ще щонайменше місяць можуть тривати регулярні повітряні тривоги через атаки російських безпілотників. Водночас для ефективної протидії нинішній кількості дронів Україні необхідно налагодити масштабне виробництво дронів-перехоплювачів.

Про це в ефірі День.LIVE заявив військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.

Реклама

За його словами, українські інженери мають створити десятки тисяч безпілотників-перехоплювачів, здатних протидіяти російським дронам. Однак на розгортання такого виробництва потрібен час.

Реклама

Снєгирьов окремо наголосив на необхідності використання реактивних перехоплювачів.

«Нам потрібні реактивні перехоплювачі… Але для цього потрібен час. У нас… оптимістично є місяць», — сказав військовий аналітик.

За його оцінкою, саме часовий фактор нині є одним із ключових викликів для української системи протидії російським безпілотникам.

Аналітик наголосив, що масштаби виробництва перехоплювачів мають відповідати кількості російських дронів, які використовуються під час атак.

Реклама

Нагадаємо, сьогодні, 10 вересня, Київ зазнав чергової атаки російських БпЛА. У столиці України було чутно вибухи.

Невдовзі стало відомо, що в Солом’янському районі ворожий безпілотник поцілив у дах чотириповерхового бізнес-центру. На місце події виїхали екстрені служби.

Також було атаковано великий обласний центр. Луцьк здригнувся від вибуху.

Повідомлялося про дим над містом після гучного звуку в районі торговельно-розважального центру.

Реклама

Новини партнерів