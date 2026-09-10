Учителям упростили оформление отсрочки: как оформить ее в «Резерв+»

Резерв+

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Учителя и другие педагогические работники учебных заведений теперь могут оформить отсрочку от мобилизации через приложение «Резерв+». Система автоматически проверяет данные и определяет право на отсрочку.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

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В ведомстве подчеркивают, что теперь собирать необходимые справки и обращаться в ЦНАП не нужно. Система автоматически проверяет данные в АИКОМ и Пенсионном фонде.

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Отсрочку можно оформить при соблюдении следующих требований:

учебное заведение является основным местом работы;

педагогическая нагрузка — не менее 0,75 ставки;

должность относится к педагогическим работникам заведения общего среднего образования;

данные о работодателе в АИКОМ и ПФУ совпадают.

Оформить запрос можно непосредственно в приложении «Резерв+». Для этого нужно открыть раздел «Сервисы», выбрать «Запрос на отсрочку», а затем «Учителя и другие педагогические работники заведений общего среднего образования».

Загружать подтверждающие документы не нужно — система проверит данные автоматически. После завершения проверки информация о результате появится в приложении.

В то же время в Минобороны отмечают, если оформить отсрочку не удалось, то в первую очередь следует проверить актуальность данных о месте работы, должности и погрузке в АИКОМ и ПФУ.

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Напомним, ранее в Министерстве обороны предупреждали, что электронный военно-учетный документ у «Резерв+» может быть без фотографии. В то же время, отсутствие изображения лица само по себе не делает такой документ недействительным. Сам факт отсутствия фотографии не свидетельствует об ошибке документа.

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