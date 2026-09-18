Туск сделал заявление об «решающей фазе» войны в Украине, но назвал одно «но»

Дональд Туск. / © Associated Press

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Премьер Польши Дональд Туск заявил, что приехал в Украину на саммит Карпатской интеграционной инициативы «главным образом для того, чтобы показать, что Украина не одинока».

Об этом он высказался на брифинге с журналистами перед началом саммита, пишет WP Wiadomości.

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«Впереди на Украину и на всех нас сложные и вызывающие месяцы, поэтому стоит проявить солидарность в такое время», — заявил он.

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Туск добавил, что во время его визита в Украину запланирован «разговор лицом к лицу» с президентом Владимиром Зеленским. По его словам, стороны обсудят участие Польши в коалиции по противоракетной обороне, а также двусторонние отношения и более широкое региональное сотрудничество.

На вопрос, видел ли он своими глазами последствия атак беспилотников, Туск ответил, что, «к счастью», не наблюдал действия российских дронов напрямую. Впрочем, говорит, что получал многие сообщения от местных жителей об интенсивных ударах, направленных не только против энергетической инфраструктуры, но и украинских промышленных объектов.

«Эта война экономического разрушения, похоже, вступает в свою решающую фазу. Мы бы все очень хотели видеть прекращение огня, перемирие и мирные переговоры. Мы слышим разные предположения, что что-то может быть разблокировано», — сказал Туск.

По его словам, сейчас «все еще очень неопределенно, а позиция России выглядит очень агрессивно и неохотно».

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Туск подчеркнул, что существует реальный риск попадания БПЛА или ракет России на территорию одной из стран НАТО на восточном фланге. В то же время премьер подчеркнул, что речь идет именно о возможных сценариях, а не о прогнозе неизбежных событий. Ведь «последние события показывают, что концентрация этих нападений вблизи границы с Польшей, безусловно, тревожная новость».

«Польша и другие страны должны быть готовы к разным сценариям, в том числе и к более драматичным», — добавил Туск.

Напомним, после удара РФ у границы Туск предупредил поляков о «худшем сценарии», потому что нельзя исключать, что ближайшие недели и месяцы станут периодом интенсивных действий со стороны России. По его словам, Польша должна быть готова, потому что эскалация может задеть ее территорию.

Кроме того, со ссылкой на данные разведывательных служб государства, оказывающие поддержку Украине, могут стать целями для обстрелов РФ с применением ракет и беспилотников. Более того, отметил он, нельзя «исключать нападения на территорию Польши».

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