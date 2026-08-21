Ніколи не зберігайте ці 7 речей під кухонною раковиною: чим це небезпечно

Що не можна зберігати під кухонною раковиною / © Unsplash

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Шафа під кухонною раковиною здається ідеальним місцем для зберігання речей, якими користуються не щодня. Однак сусідство з водопровідними трубами, вологість і погана вентиляція роблять цей простір непридатним для багатьох звичних предметів.

Про те, що краще не складати під раковиною повідомило видання Southern Living.

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Деякі речі через такі умови можуть швидко зіпсуватися, а окремі засоби — становити потенційну небезпеку.

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Запаси паперових виробів

Паперовим рушникам, серветкам та одноразовому посуду варто знайти сухіше місце. Якщо труба почне протікати, навіть незначної кількості води може вистачити, щоб зіпсувати весь запас. Постійна сирість також може стати причиною затхлого запаху.

Сильнодійна побутова хімія

Не всі засоби для прибирання варто автоматично відправляти до шафки під мийкою. Особливо це стосується продуктів з агресивними хімічними речовинами, зокрема відбілювачем.

Через слабку вентиляцію в закритому просторі можуть накопичуватися випари. Крім того, тепло всередині шафи здатне з часом негативно впливати на якість таких засобів.

Електричні кухонні прилади

Блендер, ручний міксер, електричний консервний ніж та іншу дрібну техніку краще тримати подалі від раковини. Навіть якщо протікання немає, підвищена вологість може нашкодити внутрішнім електричним компонентам. Згодом на деталях також можуть з’явитися сліди корозії та іржі.

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Фарби, розчинники та аерозолі

Під раковиною не повинно бути й легкозаймистих речовин. Фарби, розчинники та аерозольні засоби чутливі до умов зберігання, а перепади температури, вологість або випадковий контакт із водою лише збільшують ризики.

Запаси їжі

Вільна полиця під мийкою може здаватися виходом, коли в кухонних шафах уже немає місця. Проте використовувати її як додаткову комору не радять навіть для герметично запакованих продуктів.

Протікання здатне пошкодити упаковку, а сам простір біля труб може створити сприятливі умови для появи шкідників.

Вологі губки та кухонні рушники

Після миття посуду губки й рушники повинні добре просихати. Закрита та волога шафа під раковиною для цього не підходить. За таких умов можуть активніше розмножуватися бактерії, а на тканині та губках — з’являтися цвіль і неприємний запах.

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Речі, які бояться води

Документи, фотографії та інші важливі предмети краще взагалі не залишати поблизу труб. Навіть якщо раковина ніколи раніше не протікала, аварії достатньо одного разу, щоб вода безповоротно пошкодила такі речі.

Водночас повністю відмовлятися від шафи під мийкою не потрібно. Там можна залишити засіб для миття посуду, сухі щітки та інше приладдя для прибирання. Сухі губки й рушники також допустимо зберігати там, а сміттєві пакети краще додатково захистити від води контейнером.

Для паперових виробів і продуктів безпечнішими будуть сухі кухонні шафи або комора. Дрібну побутову техніку варто переставити до іншої шафи, де немає ризику контакту з водою, а фарби та легкозаймисті речовини — зберігати в придатному для цього господарському приміщенні.

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