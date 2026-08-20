Звідки взялася абревіатура WC і що вона означає: всі дивуються, коли дізнаються правду

Яке походження абревіатури WC / © www.freepik.com/free-photo

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Позначення WC можна побачити на дверях туалетів у готелях, ресторанах, торговельних центрах, вокзалах та інших громадських місцях у багатьох країнах світу. Для більшості людей ці дві літери давно стали звичним символом, тому мало хто замислюється, звідки вони походять. Насправді за абревіатурою стоїть цілком звичайне англійське словосполучення — water closet, яке буквально перекладається як «водяна шафа» або «шафа з водою». Але історія цього терміну значно цікавіша, ніж може здатися на перший погляд.

Що означає WC

Слово «water» означає «вода», а «closet» у сучасній англійській найчастіше асоціюється із шафою або невеликим приміщенням. Проте історичне значення слова було дещо іншим. Воно могло позначати невелику окрему кімнату або приватне приміщення.

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Тобто water closet — це буквально невелике приміщення, пов’язане з водою. Саме так стали називати туалет із системою змиву.

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Чому туалет називали «водяною шафою»

Щоб зрозуміти походження назви, потрібно повернутися в часи, коли змивна каналізація тільки починала входити в побут.

До появи сучасних туалетів санітарні умови були значно примітивнішими. Існували різні види вбиралень, але вони не мали тієї системи змиву, до якої ми звикли сьогодні.

Поява туалетів, у яких для видалення відходів використовувалася вода, стала важливою зміною. Такий пристрій почали називати water closet, щоб відрізнити його від інших типів вбиралень.

З часом словосполучення скоротили до двох літер — WC. А позначення стало зручним міжнародним написом, який не потребував перекладу для кожної країни.

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Коли з’явилися перші змивні туалети

Прості системи, у яких вода використовувалася для відведення відходів, існували ще за давніх цивілізацій. Проте сучасний розвиток змивного туалету пов’язують насамперед із Європою XVIII–XIX століть. Саме тоді почали вдосконалювати конструкції, водопостачання та каналізаційні системи.

Одним із найвідоміших імен в історії розвитку змивного туалету є англійський винахідник Олександр Каммінг, який 1775 року запатентував конструкцію змивного туалету з вигнутим сифоном. Така система допомагала блокувати неприємні запахи з каналізації.

Пізніше конструкції вдосконалювали інші винахідники, а з розвитком міської каналізації змивні туалети поступово стали звичним елементом побуту.

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