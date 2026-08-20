Виселили за два тижні до навчання: студентка ЧНУ залишилася на вулиці через недбалість адміністрації

ЧНУ / © Архів

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За два тижні до початку нового навчального року десятки студентів філологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича опинилися без житла через відсутність у списках на поселення.

Про це у своєму зверненні повідомила студентка філологічного факультету ЧНУ Валерія.

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Студентка ЧНУ опинилася без житла — заява дівчини

За словами дівчини, чернетки списків на поселення студентам надіслали, однак багатьох із тих, хто розраховував на житло, у них не виявилося. Після звернення за роз’ясненнями до адміністрації з’ясувалося, що пріоритет у наданні кімнат змінили.

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«Мене виселили з гуртожитку за два тижні до початку навчання. Я і ще десятки студентів філфаку раптово залишились на вулиці через недбалість адміністрації студмістечка ЧНУ. 18 серпня ввечері студентам надіслали чернетки списків на поселення в гуртожиток. Я себе в цьому списку не знайшла. На моє питання чому так і чи дійсно в мене тепер немає місця в гуртожитку, мені відповіли, що так, вибач, ми в цьому році поселяємо тільки пільговиків і дітей з окремих областей», — розповіла Валерія.

Студентка наголосила, що після вступу до вишу молодь розраховує проживати в гуртожитку протягом усього періоду навчання. Крім того, минулого року студенти офіційно реєстрували це житло як своє постійне місце проживання через ЦНАП.

«Я не розумію, як нас звідти просто можна взяти отак от і вигнати. Це, до речі, то саме студмістечко, в якому „Мамина зірочка“ мусила фарбувати двері, аби йому видали диплом», — зауважила дівчина.

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