Вступ-2026: як підтвердити місце навчання після повідомлення "рекомендовано до зарахування"

Вступ-2026 / © ТСН

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Після появи рекомендації вступник має підтвердити вибір місця навчання та виконати вимоги закладу освіти. Основні дії виконують в електронному кабінеті вступника на порталі ЄДЕБО. Для вступників на бакалаврат у 2026 році підтвердити вибір місця навчання потрібно до 11 серпня, 18:00. Зарахування за заявами з пріоритетом має відбутися до 13 серпня.

Де побачити рекомендацію в електронному кабінеті

Увійдіть до електронного кабінету вступника та відкрийте розділ із поданими заявами. Потрібна заява матиме статус «Рекомендовано до зарахування» із зазначенням форми навчання — бюджетної або контрактної.

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Перевірте назву закладу освіти, освітню програму, форму навчання та дедлайн виконання вимог. Якщо інформація в кабінеті не збігається з даними рейтингового списку або виникла помилка, зверніться до приймальної комісії, не відкладаючи це на останній день.

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Актуальний контекст щодо перебігу вступної кампанії та роботи ЄДЕБО можна знайти в матеріалі «Вступ-2026: результати затримуються в ЄДЕБО».

Як підтвердити вибір і не скасувати заяву помилково

Відкрийте заяву зі статусом рекомендації та скористайтеся дією «Підтвердити вибір місця здобуття освіти». У доступній для пошуку офіційній інструкції ЄДЕБО для вступу-2026 зазначено три способи підтвердження:

накласти кваліфікований електронний підпис (КЕП);

підписати заяву через Дія.Підпис;

завантажити сканкопію власноруч підписаної заяви — цей варіант доступний не для всіх вступників, а лише за умов, визначених інструкцією.

Після підписання перевірте, чи в заяві з’явилися дата й час підтвердження. Не натискайте «Скасувати підтвердження», якщо не впевнені, що саме хочете змінити: така дія може вплинути на подальше опрацювання заяви.

Якщо підтвердження робите за допомогою КЕП, підготуйте чинний ключ і пароль до нього. Для Дія.Підпису потрібно пройти перевірку в застосунку «Дія» за підказками системи та дочекатися повідомлення про успішне підписання.

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Що перевірити до дедлайну

Самого підтвердження в кабінеті може бути недостатньо. Заклад освіти може вимагати виконати додаткові умови, передбачені його правилами прийому. Перевірте на сайті університету або в приймальній комісії:

які документи потрібно подати та в якій формі;

чи потрібен договір про навчання або контракт;

чи треба пройти медичний огляд, поселення в гуртожиток або іншу процедуру, якщо це передбачено закладом;

чи отримав заклад ваші документи та чи немає зауважень до них.

Зберігайте підтвердження підписання, скриншоти статусу та листування з приймальною комісією. Це допоможе швидше з’ясувати ситуацію, якщо дані в електронному кабінеті оновляться із затримкою.

Що означають інші статуси заяви

Статус «Рекомендовано до зарахування» означає, що заяву відібрали для зарахування, але вступник ще має виконати необхідні вимоги та підтвердити вибір. Після опрацювання підтвердження закладом статус може змінитися на «До наказу».

Якщо навпроти заяви залишається статус «Допущено до конкурсу», це не є повідомленням про рекомендацію. Статуси «Скасовано вступником», «Скасовано закладом освіти» або «Відмовлено закладом освіти» мають інше значення — у такій ситуації потрібно з’ясувати причину в кабінеті або безпосередньо в приймальній комісії.

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Не орієнтуйтеся лише на лист електронною поштою: перевіряйте статус у кабінеті та офіційні повідомлення закладу освіти. У разі розбіжностей пріоритет має інформація, яку підтвердять ЄДЕБО та приймальна комісія.

Коли звертатися по допомогу

Якщо кнопка підтвердження не з’являється, підпис не накладається або статус не змінюється після виконання дії, зафіксуйте помилку скриншотом і зверніться до приймальної комісії. Для технічних питань щодо електронного кабінету використовуйте офіційні контакти ЄДЕБО, зазначені на порталі «Вступ-2026».

Не передавайте стороннім особам пароль від кабінету, КЕП чи дані для входу в «Дію». Якщо сумніваєтеся, чи правильно виконали процедуру, попросіть приймальну комісію перевірити стан заяви до завершення встановленого строку.

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