Поступление-2026: как подтвердить место учебы после сообщения "рекомендовано к зачислению"

Вступление-2026 / © ТСН

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После появления рекомендации абитуриент должен подтвердить выбор места учебы и выполнить требования учебного заведения. Основные действия выполняют в электронном кабинете абитуриента на портале ЕГЭБО. Для поступающих на бакалавриат в 2026 году подтвердить выбор места учебы нужно до 11 августа, 18:00 . Зачисление по заявлениям с приоритетом должно состояться до 13 августа .

Где увидеть рекомендацию в электронном кабинете

Войдите в электронный кабинет поступающего и откройте раздел с поданными заявлениями. Необходимое заявление будет иметь статус «Рекомендовано до зарахування» с указанием формы учебы – бюджетной или контрактной.

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Проверьте название учебного заведения, образовательную программу, форму учебы и дедлайн выполнения требований. Если информация в кабинете не совпадает с данными рейтингового списка или возникла ошибка, обратитесь в приемную комиссию, не откладывая это на последний день.

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Актуальный контекст в ходе вступительной кампании и работы ЕГЭБО можно найти в материале «Поступление-2026: результаты задерживаются в ЕГЭБО» .

Как подтвердить выбор и не отменить заявление по ошибке

Откройте заявление со статусом рекомендации и воспользуйтесь действием «Підтвердити вибір місця здобуття освіти». В доступной для поиска официальной инструкции ЕГЭБО для вступления-2026 указаны три способа подтверждения:

наложить квалифицированную электронную подпись (КЭП);

подписать заявление через Дія.Підпис;

скачать сканкопию собственноручно подписанного заявления – этот вариант доступен не для всех поступающих, а только при условии, определенном инструкцией.

После подписания проверьте, появились ли в заявлении дата и время подтверждения. Не нажимайте «Скасувати підтвердження», если не уверены, что хотите изменить: такое действие может повлиять на дальнейшую обработку заявления.

Если подтверждение делаете с помощью КЭП, подготовьте действующий ключ и пароль к нему. Для Дія.Підпису нужно пройти проверку в приложении «Дія» по подсказкам системы и дождаться сообщения об успешном подписании.

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Что проверить до дедлайна

Самого подтверждения в кабинете может быть недостаточно. Заведение может потребовать выполнить дополнительные условия, предусмотренные его правилами приема. Проверьте на сайте университета или в приемной комиссии:

какие документы следует подать и в какой форме;

нужен ли договор об учебе или контракте;

нужно ли пройти медицинское осмотр, поселение в общежитие или другую процедуру, если это предусмотрено заведением;

получило ли заведение ваши документы и нет ли замечаний к ним.

Сохраняйте подтверждение подписания, скриншоты статуса и переписки с приемной комиссией. Это поможет быстрее узнать ситуацию, если данные в электронном кабинете обновятся с задержкой.

Что означают другие статусы заявления

Статус «Рекомендовано до зарахування» означает, что заявление отобрали для зачисления, но поступающий должен выполнить необходимые требования и подтвердить выбор. После подтверждения заведением статус может измениться на «До наказу».

Если напротив заявления остается статус «Допущено до конкурсу» , это не является уведомлением о рекомендации. Статусы «Скасовано вступником», «Скасовано закладом освіти» или «Відмовлено закладом освіти» имеют другое значение — в такой ситуации нужно выяснить причину в кабинете или непосредственно в приемной комиссии.

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Не ориентируйтесь только на письмо по электронной почте: проверяйте статус в кабинете и официальные сообщения учебного заведения. В случае разногласий приоритет имеет информация, которую подтвердят ЕГЭБО и приемная комиссия.

Когда обращаться за помощью

Если кнопка подтверждения не появляется, подпись не накладывается или статус не меняется после выполнения действия, зафиксируйте ошибку скриншотом и обратитесь в приемную комиссию. Для технических вопросов относительно электронного кабинета используйте официальные контакты ЕГЭБО, указанные на портале «Вступ-2026».

Не передавайте посторонним лицам пароль от кабинета, КЭП или данные для входа в «Дію». Если вы сомневаетесь, правильно ли выполнили процедуру, попросите приемную комиссию проверить состояние заявления до истечения установленного срока.

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