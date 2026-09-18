Палац на маму-пенсіонерку: суддя Київського апеляційного суду Сітайло та таємні мільйони (відео)

Олена Сітайло / Хапуга.UA

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Про що мовчить і що приховує ця служниця феміди, які запитання змушують пані тікати від телекамер? Ви читаєте проект журналістських розслідувань Хапуга.UA. І сьогодні ми розпочинаємо серію про служителів Феміди: мільйонерів в мантіях, які чомусь не можуть пояснити походження своїх статків.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Палац на маму-пенсіонерку? Суддя Київського апеляційного суду Сітайло та таємні мільйони ХАПУГА.UA

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Елітне передмістя столиці — село Хотів. Саме тут, у цьому солідному маєтку, на майже 300 квадратів, оселилась суддя Київського апеляційного суду Олена Сітайло.

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Високі стелі, панорамні вікна. Мармурові підлоги, вітальня із мармуровим каміном, сходи — з мармуру, ванна кімната — також у цій дорогій породі. Тобто Буквально все в мармурі! Двері, схоже, ручної роботи, а меблі — з Італії. Доглянутий двір та глухий паркан. Типова картинка «суддівського» комфорту під Києвом.

Кілька років тому будинок виставили на продаж, і його вартість вас шокує. Суддівський палац оцінили у більш як півмільйона доларів. І, за класикою жанру не надто недоброчесних суддів, нерухомість оформили…на близьку родичку.

Будинок Олени Сітайло / Хапуга.UA

Шикарний маєток на майже 300 квадратних метрів суддя апеляційного суду Олена Сітайло схоже, переписала на маму пенсіонерку.

За даними відкритих реєстрів, 74-х річна матір судді Галина Ситайло, також мешкає тут, проте двері вона нам так і не відкрила.

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Матір судді — колишня шкільна вчителька — її вітали з ювілеєм у місцевій газеті. Жодних керівних посад не займала, бізнесу в ті часи — не мала.

Вперше підприємницькою діяльністю матір судді ніби почала займатись два роки тому, відкривши ФОП. Звідки у шкільної вчительки і пенсіонерки кошти на елітну нерухомість? Питаємо!

«Нічого не скажу, всьо, пока!» — відповіла на дзвінок журналістів Галина Сітайло.

Схоже, навіть не витрачаючи жодної копійчини на прожиття, матері судді все одно не вистачило б коштів на таку нерухомість. І сума в 550 тисяч доларів, а на сьогодні це близько 25 мільйонів гривень — зовсім не примарна, зазначають експерти.

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«Подібний об’єкт має коштувати щонайменше діапазон від 650 тисяч доларів до мільйона, залежно від того, наскільки швидко потрібні гроші власникам. Ціна ринкова, якщо необмежений час на експозицію цього будинку, буде в діапазоні ближче до мільйона доларів, враховуючи наповнення і ту конфігурацію, що ми бачимо», — каже експертка з нерухомості Вікторія Берещак.

Проте на цьому, ймовірно, приховування реальних статків пані судді не закінчилось.

Ще один елітний об’єкт нерухомості — інвестиційно приваблива земельна ділянка під Києвом. А ось ще один об’єкт нерухомості — біля 10 соток землі у передмісті Києва, у селі Чабани. Цю нерухомість також оформили на маму пенсіонерку.

Тут також на матір суддя оформила 12 соток землі. Її ринкова вартість перевалює далеко за сотню тисяч доларів, і сьогодні це — більше 5 мільйонів гривень.

«Це буквально 3 кілометри до Теремків, до метро. І середня ціна сотки в цьому населеному пункті сягає десь приблизно 10 тисяч доларів. 12 соток цілком можуть коштувати 120-150 тисяч доларів», — каже експертка з нерухомості.

Питання, де пенсіонерка, шкілька вчителька, а за сумісництвом, матір судді, могла брати мільйони — цілі статки на придбання нерухомості — так і лишається без відповіді.

Будинок сім’ї Олени Сітайло / Хапуга.UA

Втім суддя, ймовірно, навіть хизується своїм майном, показуючи його в декларації, проте про походження коштів — мовчить.

Питання щодо майна виникають і до сина судді — 22-х річного Леонтія. У віці 20 років він став власником комерційної нерухомості у Києві на сотні тисяч доларів.

Два об’єкти знаходяться ось тут, по вулиці Гарматній. За цією ж адресою, комерційне приміщення тією ж площею, прямо зараз продають за майже 140 тисяч доларів, або 6 мільйонів гривень.

За іншою локацією на лівому березі у власності сина судді ще 20 квадратів — ринковою вартістю близько 65 тисяч доларів. То ж, сумарно, син судді володіє активами більш як на 400 тисяч доларів, або майже 19 мільйонів гривень.

«Це нормальна ціна насправді, це цілком для гарматної така, я б сказала, ринкова, але зважена ціна», — каже Вікторія Берещак.

Єдине, що суддя Сітайло оформлює на себе, то це — елітні авто. Вона любить — японців. Впродовж суддівської кар’єри у її користуванні були лише «Тойоти»: Рав 4, Прадо, Хайлендер.

Поки країна воює, суддя Сітайло обирає власний комфорт. Але надто сильно вона його полюбила на третьому році повномасштабного вторгнення. Так, у 2024-му Олена Сітайло пересідає на люкс: вона купує автомобіль Лексус RX 350 за майже три з половиною мільйона гривень.

Ось вона на ньому заїжджає додому. Ось — зранку виїжджає на роботу. А ось — це авто вже на території суду ї заїжджає в критий паркінг, де для нього приготоване окреме місце.

Машина Олени Сітайло / Хапуга.UA

Покупка такої автівки, авжеж, не питання, якщо для цього є законні кошти. Тут здебільшого про мораль та «чи на часі».

Мовчання судді Олени Сітайло на питання про походження коштів на дорогезне майно — теж відповідь, і нам здається, досить показова.

Бо показати дороге майно у декларації — чудова ідея, схоже, як і переписати його на родичів. А ще краща — якби НАЗК перевірило доходи судді так само завзято, як перевіряє посадовців нижньої ланки. Та схоже, перевіряти варто не тільки статки, а й доброчесність судді.

То ж, ми направимо матеріали цього розслідування антикорупційним органам. А з ними, пані Сітайло, в мовчанку гратися вже не вдасться.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Палац на маму-пенсіонерку? Суддя Київського апеляційного суду Сітайло та таємні мільйони ХАПУГА.UA

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