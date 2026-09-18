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На цьому у інтерв’ю для «РБК-Україна» наголосив голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов.

«Сьогодні людині насамперед потрібно дати житло — це фундамент. Немає житла — немає роботи. Якщо людина не почуватиметься захищеною, вона виїжджатиме — і не з одного міста в інше, а взагалі. Ця проблема існує скрізь: у Луцьку, у відносно безпечному Рівному, у Кропивницькому, у Харкові, у Львові», — зазначив він.

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На думку Терехова, держава має розробити програму соціального житла та доступний для людей механізм компенсацій втраченого житла, і це те, що Асоціація прифронтових міст та громад пропонувала неодноразово.

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«Ситуація потребує рішення на законодавчому рівні: людина, яка переїхала з певних територій і хоче передати державі право власності на зруйнований будинок чи квартиру, має щось отримати натомість. Одна з моїх пропозицій: створити компанію — оператора державної програми житлового будівництва, де джерелами фондування виступатимуть кошти бюджету, приватних інвесторів, фінансових інституцій та міжнародних донорів», — розповів очільник АПМГ.

Він запропонував наступний алгоритм: місто надає земельну ділянку та підводить комунікації як внесок; державна компанія-оператор проводить тендер, можливо, його виграє іноземна компанія, потім розробляються типові проєкти й будується доступне житло; будівництво дає робочі місця, дає поштовх розвитку галузі будівельних матеріалів, виготовлення металопродукції. Так будівництво виступає одним з локомотивів відновлення економіки.

«В результаті держава отримує податки, тобто надходження до бюджету. Люди отримують роботу. За рахунок масового типового будівництва скорочується собівартість квадратного метра. А запущені пільгові державні іпотечні програми мають зробити придбання житла ще більш доступним для громадян. Окремий сегмент, який потребує розвитку, — це житло, яке можна взяти у довгострокову оренду на доступних умовах та соціальне житло для найбільш незахищених українських родин», — зазначив Ігор Терехов.

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