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Об этом в интервью для «РБК-Украина» отметил председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов.

«Сегодня человеку прежде всего нужно дать жилье – это фундамент. Нет жилья – нет работы. Если человек не будет чувствовать себя защищенным, он будет уезжать — и не из одного города в другой, а вообще. Эта проблема существует везде: в Луцке, в относительно безопасном Ровно, в Кропивницком, Харькове, Львове», — отметил он.

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По мнению Терехова, государство должно разработать программу социального жилья и доступный людям механизм компенсаций утраченного жилья, и это то, что Ассоциация прифронтовых городов и общин предлагала неоднократно.

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«Ситуация нуждается в решении на законодательном уровне: человек, который переехал с определенных территорий и хочет передать государству право собственности на разрушенный дом или квартиру, должен получить что-то взамен. Одно из моих предложений: создать компанию — оператора государственной программы жилищного строительства, где источниками фондирования будут выступать средства бюджета, частных инвесторов, финансовых институций и международных доноров», — рассказал глава АПМГ.

Он предложил следующий алгоритм: город предоставляет земельный участок и подводит коммуникации как вклад; государственная компания-оператор проводит тендер, возможно его выигрывает иностранная компания, затем разрабатываются типовые проекты и строится доступное жилье; строительство дает рабочие места, дает толчок развитию отрасли строительных материалов, изготовлению металлопродукции. Так строительство выступает одним из локомотивов восстановления экономики.

«В результате государство получает налоги, то есть поступление в бюджет. Люди получают работу. За счет массового типового строительства сокращается себестоимость квадратного метра. А запущенные льготные государственные ипотечные программы должны сделать приобретение жилья более доступным для граждан. Отдельный сегмент, нуждающийся в развитии, — это жилье, которое можно взять в долгосрочную аренду на доступных условиях и социальное жилье для самых незащищенных украинских семей», — отметил Игорь Терехов.

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