Никогда не кладите эти четыре продукта в морозилку: эксперт объяснил почему

Какие продукты нельзя замораживать / © ТСН

Реклама

Кулинарный эксперт Деннис Литтли объясняет: во время замораживания вода, содержащаяся в продуктах, превращается в кристаллы льда. Конкретно этот процесс может поменять структуру еды. Потому возможность заморозить определенный продукт еще не значит, что это следует делать.

Рассказываем, какие продукты лучше не хранить в морозильнике и куда их положить вместо этого.

Реклама

Сыр

Большинство видов сыра технически можно замораживать, однако после размораживания их качество может заметно ухудшиться. Сыр часто становится хрупким, зернистым и теряет характерную текстуру.

Реклама

Особенно чувствительны к низким температурам мягкие и сливочные сыры. Если продукт планируют подавать отдельно или использовать в блюдах, где важна его консистенция, морозильная камера — не лучший вариант.

Оптимальное решение — плотно завернуть сыр и хранить его в холодильнике. Также лучше не покупать слишком большое количество продукта, если вы не успеете использовать его свежим.

Готовые макароны

Можно ли замораживать вареные макароны? Это во многом зависит от конкретного блюда.

После цикла замораживания и размораживания паста может оказаться слишком мягкой. Еще одна проблема возникает с блюдами, приготовленными со сливочными соусами: после размораживания такой соус может расслоиться, из-за чего изменяются и его вид, и консистенция.

Реклама

Остатки пасты со сливочным соусом лучше поставить в холодильник и съесть за несколько дней.

В то же время есть исключения. Запеченные блюда из макарон с более плотной структурой обычно переносят замораживание лучше.

Вяленое и сыровяленое мясо

Салями, прошутто и другие виды вяленого или сыровяленого мяса также можно положить в морозильную камеру, однако это способно повлиять на их качество.

После размораживания может измениться текстура и вкусовые свойства мяса. Особенно заметно это тогда, когда продукт едят без дополнительной термической обработки — например, добавляют в бутерброды, подают в качестве закуски или используют для мясной нарезки.

Реклама

Такие продукты лучше хорошо упаковывать и держать в холодильнике, соблюдая рекомендованный производителем срок хранения после открытия упаковки.

Вино

Вино — еще один продукт, которому не стоит искать постоянное место в морозильной камере.

При замерзании жидкость расширяется. Это может создать проблемы с бутылкой или пробкой. Кроме того, замораживание способно отрицательно сказаться на аромате и вкусовых качествах напитка.

Если после ужина в бутылке осталось вино, его лучше плотно закрыть и поставить в холодильник. Это касается не только белого, но красного вина. Перед подачей красного вина можно дать ему нагреться до желаемой температуры.

Что следует помнить о замораживании продуктов

Морозилка действительно помогает продлить срок хранения многих продуктов, но использовать ее как универсальный способ хранения пищи не стоит.

Сыр, готовая паста, вяленое мясо и вино относятся к продуктам, которые технически можно заморозить, но после размораживания их вкус, аромат или текстура могут оказаться хуже.

Поэтому перед тем, как положить остатки пищи в морозилку, следует подумать не только о том, можно ли их заморозить, но и о том, какими они будут после размораживания.

FAQ

Какие продукты нельзя замораживать?

Не рекомендуется замораживать продукты, которые после размораживания существенно теряют исходную текстуру, вкус или аромат. В частности, в морозильную камеру не стоит без необходимости класть мягкие и сливочные сыры, готовую пасту со сливочными соусами, вяленое мясо и вино. При этом для некоторых продуктов проблема заключается не в безопасности, а именно в ухудшении их качества.

Можно ли замораживать сыр?

Большинство сыров можно замораживать, однако после размораживания они могут стать хрупкими или зернистыми. Особенно сильно может поменяться текстура мягких и сливочных сыров. Если важно сохранить первоначальный вкус и консистенцию продукта, сыр лучше плотно завернуть и хранить в холодильнике.

Новости партнеров

Новости партнеров