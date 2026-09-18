- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 185
- Час на прочитання
- 1 хв
Третій армійський корпус заявив, що паралізував роботу елітного підрозділу РФ «Рубікон»
У Третьому армійському корпусі заявили, що під час наступальної операції «Вівальді» у північній частині Донецької області вдалося завдати втрат елітному російському підрозділу БПЛА «Рубікон», через що його зняли з Лимансько-Борівського напрямку.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на коментар корпусу.
Бійці Третього армійського корпусу під час наступальної операції «Вівальді» завдали втрат елітному російському підрозділу БПЛА. Командування противника було змушене зняти «Рубікон» з Лимансько-Борівського напрямку. Раніше «Рубікон» перекинули сюди як на пріоритетний напрямок.
Бійці Трійки вивели з ладу систему управління «Рубікона»: знищили його логістику, склади боєприпасів, точки зльоту дронів, новостворені підрозділи, а також досвідчених операторів БПЛА. Росіяни втратили змогу швидко поповнювати підрозділ ресурсами й підготовленим особовим складом.
Втрачаючи особовий склад і техніку та не маючи змоги розгорнутися через українські РЕБ і ППО, ворог почав залишати позиції, кидаючи майно. Щоб зберегти те, що лишилося від підрозділу, російське командування вирішило перекинути «Рубікон» на інший напрямок.