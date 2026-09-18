Третій армійський корпус заявив, що паралізував роботу елітного підрозділу РФ «Рубікон»

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Про це повідомляє Українська правда з посиланням на коментар корпусу.

Бійці Третього армійського корпусу під час наступальної операції «Вівальді» завдали втрат елітному російському підрозділу БПЛА. Командування противника було змушене зняти «Рубікон» з Лимансько-Борівського напрямку. Раніше «Рубікон» перекинули сюди як на пріоритетний напрямок.

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Бійці Трійки вивели з ладу систему управління «Рубікона»: знищили його логістику, склади боєприпасів, точки зльоту дронів, новостворені підрозділи, а також досвідчених операторів БПЛА. Росіяни втратили змогу швидко поповнювати підрозділ ресурсами й підготовленим особовим складом.

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Втрачаючи особовий склад і техніку та не маючи змоги розгорнутися через українські РЕБ і ППО, ворог почав залишати позиції, кидаючи майно. Щоб зберегти те, що лишилося від підрозділу, російське командування вирішило перекинути «Рубікон» на інший напрямок.

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