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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Третій армійський корпус заявив, що паралізував роботу елітного підрозділу РФ «Рубікон»

У Третьому армійському корпусі заявили, що під час наступальної операції «Вівальді» у північній частині Донецької області вдалося завдати втрат елітному російському підрозділу БПЛА «Рубікон», через що його зняли з Лимансько-Борівського напрямку.

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Про це повідомляє Українська правда з посиланням на коментар корпусу.

Бійці Третього армійського корпусу під час наступальної операції «Вівальді» завдали втрат елітному російському підрозділу БПЛА. Командування противника було змушене зняти «Рубікон» з Лимансько-Борівського напрямку. Раніше «Рубікон» перекинули сюди як на пріоритетний напрямок.

Бійці Трійки вивели з ладу систему управління «Рубікона»: знищили його логістику, склади боєприпасів, точки зльоту дронів, новостворені підрозділи, а також досвідчених операторів БПЛА. Росіяни втратили змогу швидко поповнювати підрозділ ресурсами й підготовленим особовим складом.

Втрачаючи особовий склад і техніку та не маючи змоги розгорнутися через українські РЕБ і ППО, ворог почав залишати позиції, кидаючи майно. Щоб зберегти те, що лишилося від підрозділу, російське командування вирішило перекинути «Рубікон» на інший напрямок.

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