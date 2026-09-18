Як надовго позбутися неприємного запаху в холодильнику: народні методи, перевірені часом

Як прибрати запах із холодильника / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Навіть якщо холодильник регулярно миють, усередині може з’явитися неприємний запах. Причиною часто стають відкриті продукти, пролитий суп, зіпсовані овочі, сир або краплі рідини, які потрапили на полиці та ущільнювачі. Просте провітрювання допомагає ненадовго, тому господині використовують продукти, здатні поглинати або маскувати сторонні аромати.

Кава добре вбирає сторонні запахи

Один із найпростіших домашніх способів — поставити в холодильник невелику відкриту ємність із меленою кавою. Її потрібно насипати приблизно 2–3 столові ложки та залишити на полиці.

Реклама

Кава має сильний власний аромат і здатна частково поглинати сторонні запахи, тому її часто використовують як домашній поглинач. Через кілька днів каву бажано замінити на свіжу.

Реклама

Щоб результат був кращим, перед цим холодильник потрібно вимити, а всі продукти зберігати в закритих контейнерах. Сам по собі будь-який поглинач не усуне причину запаху, якщо всередині залишилося джерело забруднення.

Рис допоможе підтримувати свіжість

Ще один простий варіант — сухий рис. Насипте приблизно пів склянки крупи в невелику широку миску та поставте її на одну з полиць.

Сухі зерна можуть поглинати частину вологи та запахів із навколишнього середовища. Особливо доречний цей спосіб, якщо в холодильнику відчувається запах після зберігання продуктів із сильним ароматом.

Рис залишають у холодильнику приблизно на 5 днів, після чого замінюють свіжою порцією.

Реклама

Вівсяні пластівці — ще один домашній поглинач

Якщо під рукою немає кави, можна скористатися звичайними сухими вівсяними пластівцями. Приблизно склянку пластівців насипають у відкриту миску та залишають у холодильнику.

Пластівці мають суху пористу структуру, тому можуть частково вбирати запахи та зайву вологу. Міняти їх варто кожні кілька днів.

Що зробити, щоб запах не повернувся

Перед використанням будь-якого домашнього поглинача холодильник потрібно звільнити від продуктів і знайти джерело запаху. Особливо уважно перевірте нижні ящики, паковання з м’ясом і рибою, банки, полиці й ущільнювач дверцят.

Полиці та внутрішні поверхні можна вимити теплою водою з невеликою кількістю мийного засобу, після чого витерти насухо. Ущільнювач також потрібно очистити, адже залишки їжі можуть накопичуватися саме в його складках.

Реклама

Після прибирання поставте всередину мисочку з меленою кавою, сухим рисом або вівсяними пластівцями. Не потрібно одночасно використовувати все — достатньо одного варіанту.

І головне: не маскуйте різкий запах ароматизаторами. Якщо холодильник смердить через зіпсований продукт, спочатку потрібно прибрати саме джерело проблеми. Тоді домашній поглинач допоможе швидше повернути всередині приємну свіжість.

Новини партнерів

Новини партнерів