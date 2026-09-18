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Павло Зібров на рідкісних фото показався з донькою-красунею: який вигляд має схудла на 23 кг Діана
Артист знявся в Діаною в імпровізованому фотосеті.
Український співак Павло Зібров вперше за тривалий час показався з донькою-красунею.
Діана супроводжує тата на різних заходах, а також активно допомагає йому просувати творчість. Та, попри це, дівчина доволі рідкісна гостя в татових соцмережах. Проте виконавець зробив виняток. Павло Зібров знявся в імпровізованому фотосеті з 29-річною Діаною, результатом якого вже поділився в Instagram.
На фото співак позував у піджаку, яскравій сороці та джинсах. А от Діана була зображена в більш зухвалому образі — шкіряній куртці та широких штанях. При цьому волосся дівчина розпустила.
До речі, донька Павла Зіброва не лише замилувала красою, а й продемонструвала зміни в зовнішньому вигляді. Річ у тім, що Діана схудла на 23 кілограми. Тепер доньку артиста просто не впізнати.
Павло Зібров не був багатослівним та не став підписувала світлини з Діаною. Проте замість нього це зробили підписники, які просто засипали сімейство компліментами: «Наші прекрасні», «які гарні», «ви дуже милі».
Нагадаємо, нещодавно Павло Зібров шокував, як його обікрали у потягу. Артист розкрив, як це сталося та хто це зробив.