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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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127
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1 хв

Павло Зібров на рідкісних фото показався з донькою-красунею: який вигляд має схудла на 23 кг Діана

Артист знявся в Діаною в імпровізованому фотосеті.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Павло Зібров із донькою

Павло Зібров із донькою / © instagram.com/pavlo_zibrov

Український співак Павло Зібров вперше за тривалий час показався з донькою-красунею.

Діана супроводжує тата на різних заходах, а також активно допомагає йому просувати творчість. Та, попри це, дівчина доволі рідкісна гостя в татових соцмережах. Проте виконавець зробив виняток. Павло Зібров знявся в імпровізованому фотосеті з 29-річною Діаною, результатом якого вже поділився в Instagram.

На фото співак позував у піджаку, яскравій сороці та джинсах. А от Діана була зображена в більш зухвалому образі — шкіряній куртці та широких штанях. При цьому волосся дівчина розпустила.

Павло Зібров із донькою / © instagram.com/pavlo_zibrov

Павло Зібров із донькою / © instagram.com/pavlo_zibrov

До речі, донька Павла Зіброва не лише замилувала красою, а й продемонструвала зміни в зовнішньому вигляді. Річ у тім, що Діана схудла на 23 кілограми. Тепер доньку артиста просто не впізнати.

Павло Зібров не був багатослівним та не став підписувала світлини з Діаною. Проте замість нього це зробили підписники, які просто засипали сімейство компліментами: «Наші прекрасні», «які гарні», «ви дуже милі».

Павло Зібров із донькою / © instagram.com/pavlo_zibrov

Павло Зібров із донькою / © instagram.com/pavlo_zibrov

Нагадаємо, нещодавно Павло Зібров шокував, як його обікрали у потягу. Артист розкрив, як це сталося та хто це зробив.

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