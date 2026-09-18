Павел Зибров на редких фото показался с дочерью-красавицей: как выглядит похудевшая на 23 кг Диана

Павел Зибров с дочерью / © instagram.com/pavlo_zibrov

Реклама

Украинский певец Павел Зибров впервые за длительное время показался с дочерью-красавицей.

Диана сопровождает папу на разных мероприятиях, а также активно помогает ему продвигать творчество. Но, несмотря на это, девушка довольно редкая гостья в папиных соцсетях. Однако исполнитель сделал исключение. Павел Зибров снялся в импровизированном фотосете с 29-летней Дианой, результатом которого уже поделился в Instagram.

Реклама

На фото певец позировал в пиджаке, яркой рубашке и джинсах. А вот Диана была изображена в более дерзком образе — кожаной куртке и широких штанах. При этом волосы девушка распустила.

Реклама

Павел Зибров с дочерью / © instagram.com/pavlo_zibrov

Кстати, дочь Павла Зиброва не только восхищала красотой, но и продемонстрировала изменения во внешнем виде. Дело в том, что Диана похудела на 23 килограмма. Теперь дочь артиста просто не узнать.

Павел Зибров не был многословным и не стал подписывать фотографии с Дианой. Однако вместо него это сделали подписчики, которые просто засыпали семейство комплиментами: «Наши прекрасные», «какие красивые», «вы очень милые».

Павел Зибров с дочерью / © instagram.com/pavlo_zibrov

Напомним, недавно Павел Зибров шокировал, как его обокрали в поезде. Артист раскрыл, как это произошло и кто это сделал.

Новости партнеров