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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
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Павел Зибров на редких фото показался с дочерью-красавицей: как выглядит похудевшая на 23 кг Диана

Артист снялся у Дианой в импровизированном фотосете.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Павел Зибров с дочерью

Павел Зибров с дочерью / © instagram.com/pavlo_zibrov

Украинский певец Павел Зибров впервые за длительное время показался с дочерью-красавицей.

Диана сопровождает папу на разных мероприятиях, а также активно помогает ему продвигать творчество. Но, несмотря на это, девушка довольно редкая гостья в папиных соцсетях. Однако исполнитель сделал исключение. Павел Зибров снялся в импровизированном фотосете с 29-летней Дианой, результатом которого уже поделился в Instagram.

На фото певец позировал в пиджаке, яркой рубашке и джинсах. А вот Диана была изображена в более дерзком образе — кожаной куртке и широких штанах. При этом волосы девушка распустила.

Павел Зибров с дочерью / © instagram.com/pavlo_zibrov

Павел Зибров с дочерью / © instagram.com/pavlo_zibrov

Кстати, дочь Павла Зиброва не только восхищала красотой, но и продемонстрировала изменения во внешнем виде. Дело в том, что Диана похудела на 23 килограмма. Теперь дочь артиста просто не узнать.

Павел Зибров не был многословным и не стал подписывать фотографии с Дианой. Однако вместо него это сделали подписчики, которые просто засыпали семейство комплиментами: «Наши прекрасные», «какие красивые», «вы очень милые».

Павел Зибров с дочерью / © instagram.com/pavlo_zibrov

Павел Зибров с дочерью / © instagram.com/pavlo_zibrov

Напомним, недавно Павел Зибров шокировал, как его обокрали в поезде. Артист раскрыл, как это произошло и кто это сделал.

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