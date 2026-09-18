Зіркові стилісти назвали моделі джинсів, про які треба забути назавжди: їх не варто носити

Модні джинси 2026 / © www.freepik.com/free-photo

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Джинси давно стали базовою річчю гардероба, але навіть улюблена модель може з часом втратити актуальність. Водночас це не означає, що річ потрібно негайно викидати: часто досить змінити взуття, верх або посадження, щоб образ мав сучасний вигляд. 2026 року модні експерти радять звертати увагу не лише на саму модель, а й на її пропорції.

Які джинси роблять образ застарілим

Першими до списку потрапляють дуже обтислі джинси-скіні з великою кількістю еластичних волокон. Саме такий фасон асоціюється з модою 2010-х, коли джинси буквально облягали ноги. Однак повністю списувати скіні з рахунків зарано: 2026 року вузька модель знову повернулася на подіуми. Актуальніші джинси мають більш структурований силует і часто нагадують прямі вузькі або cigarette jeans.

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Застарілими є також джинси з надмірною кількістю потертостей, рваних деталей та декоративних елементів. Сьогодні дизайнери частіше роблять ставку на якісний денім, чисті лінії та цікаве посадження, а не на велику кількість декору.

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Ще один спірний варіант — надто низьке посадження в поєднанні з дуже вузьким силуетом. Низька талія 2026 року справді повернулася, але сучасні моделі часто мають ширшу або прямішу штанину.

Чим замінити старі моделі

Для сучасного гардеробу можна вибрати прямі джинси, slim straight, cigarette, bootcut або помірно широкі моделі. Саме прямий крій залишається одним із найуніверсальніших варіантів 2026 року, а bootcut переживає нову хвилю популярності.

Восени особливо стильний вигляд матиме темно-синій або глибокий індиго-денім із прямою чи злегка широкою штаниною. Такі джинси легко поєднувати з сорочкою, жакетом, трикотажним светром і пальтом.

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