Київ без моста Патона: чому він може скластися як картковий будинок

Залишковий ресурс мосту Патона оцінюється як нульовий

Київський міст Патона більше не просто, так би мовити «теоретично аварійний», на ньому можуть статися будь-які аварійні події в реальному часі. Ситуація настільки критична, що науковці НАН України вже не натякають, а відкрито кричать про загрозу катастрофи. Споруда, яка пам’ятає ще повоєнну відбудову, досягла своєї граничної межі. Подальша експлуатація без термінового ремонту — це гра в «російську рулетку» з життями киян.

За словами науковців, залишковий ресурс споруди оцінюється як нульовий, а корозійні процеси стають дедалі менш передбачуваними.

Збудований у 1953 році, міст офіційно вважається аварійним ще з 2018-го. Проте свіже обстеження фахівців Інституту сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського показало: пацієнт швидше мертвий, ніж живий.

Корозія мосту Патона вже не передається у відсотках

Про реальний стан «залізного велетня» розповів Олександр Шимановський, генеральний директор «Українського інституту сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського».

«У 2025 році ми провели планове обстеження мосту Патона. Стан мосту погіршився у порівнянні з 2020 роком, коли виконувалося його попереднє обстеження. Наскільки це у відсотках, зараз сказати важко, бо підрахунок цих відсотків не передбачений чинними нормативними документами. Однак слід зазначити, що основні зафіксовані дефекти конструкцій моста, причини їх появи та розвитку являються наслідками недотримання міжремонтних термінів, тобто відсутності планових капітальних ремонтів або загальної реконструкції моста. Також було підкреслено, що виявлені дефекти негативно впливають на довговічність конструкцій, знижують безпеку та комфортність руху по мосту, і в деяких випадках, не тільки призводять до зменшення несної здатності мосту, а навіть до аварійних ситуацій» — розповідає ТСН.ua Олександр Шимановський.

Міст Патона у Києві / © УНІАН

Мільярди на оборону чи мільярди на міст?

Попри заклики науковців та громадськості, реальних планів порятунку наразі не існує. Міст став заручником великої війни та порожніх бюджетів.

«Зараз таких намірів чи ініціатив поки немає. Академія наук України вже декілька разів зверталася до Кабміну щодо необхідності ремонту мосту Патона через його критичний стан. Останнє звернення було торік, відповідним листом. Також на сполох б’ють різноманітні громадські організації, наукові установи та активісти, бо ситуація з мостом більш ніж критична. Але як під час широкомасштабної війни можна вирішити це питання? На жаль, ніяк. Грошей на ремонт немає. Йдеться про дуже великі кошти, які для цього необхідні. А вони зараз потрібні для оборони держави», — пояснює Олександр Шимановський.

Смертельна корозія: чому міст може «скластися» в будь-який момент

Експерти дослідили все — від опор до плит проїжджої частини. Результат? Іржа з’їдає міст швидше, ніж чиновники пишуть звіти.

«Ми повністю дослідили всі конструкції мосту. Це стосувалося всіх його конструктивних елементів — від опор, залізобетонної частини, плити проїжджої частини й аж до пропілєїв (парадний проїзд). Всі конструкції мають корозію — висновки невтішні. Ситуація з мостом загрозлива. На жаль, міст Патона у такому стані, що може не витримати навіть тих зменшених (за рахунок діючих обмежень на рух великогабаритних транспортних засобів) навантаг, які він щоденно отримує від автотранспорту. У будь-який момент може трапитися аварійна ситуація. А вони вже, до речі, траплялася у 2018–2019 роках. Тоді відбулися руйнації кількох поперечних балок мосту і плити проїжджої частини, внаслідок чого рух по ньому частково тимчасово припинявся до виконання ремонтних робіт», — розповідає Олександр Шимановський.

Бюрократичний пінг-понг: міст знову повернули Києву

З 2022 року міст Патона перебував під опікою держави (Служби відновлення), але результату це не дало. Тепер аварійна споруда знову стала «головним болем» столичної мерії.

«Ситуація змінилася. У 2025 році міст Патона знову повернули на баланс КМДА. Так, певний час ним займалася Служба автомобільних доріг Київської області. Але нічого не було зроблено, і міст знову повернули столиці. Але поки і КМДА нічого не робить. Треба шукати кошти на ремонт і це велика проблема для міста в умовах війни. Міст Патона потрібно рятувати, поки не стало занадто пізно», — підсумовує Олександр Шимановський.

Молитви Кличка про міст Патона та функції замовника

Тож міст Патона знову став головним болем для мера Києва. Колись Віталій Кличко зізнавався, що кожного ранку молиться аби з цим мостом було все добре.

Наразі у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА не змогли відповісти скільки коштів та часу потрібно для ремонту аварійного мосту Патона.

«Функції замовника робіт ще не передали місту», — коротко пояснили ТСН.ua у Департаменті.