Смартфон може врятувати життя: які функції безпеки варто увімкнути вже зараз

Смартфон

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Сучасний смартфон може стати важливим інструментом у надзвичайній ситуації. На Android та iPhone є функції, які допомагають викликати екстрені служби, передати інформацію про місцеперебування, повідомити близьких про небезпеку або навіть зв’язатися з рятувальниками без мобільного зв’язку.

Про це пише Popsci.

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Фахівці радять заздалегідь перевірити налаштування безпеки телефону, адже в критичний момент часу на пошук потрібної функції може просто не бути.

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Які функції безпеки є на Android

Власники Android можуть додати на екран блокування важливу медичну інформацію — групу крові, алергії, ліки, які людина приймає, а також контакти близьких. Це може допомогти оточенню та медикам отримати необхідні відомості, якщо власник смартфона не може самостійно їх повідомити.

На пристроях із відповідними версіями Android це налаштовується через Налаштування → Безпека та надзвичайні ситуації → Медична інформація та Екстрені контакти.

Ще одна корисна можливість — виявлення автомобільної аварії. Якщо датчики смартфона фіксують ознаки серйозного зіткнення, телефон може показати попередження та запитати, чи все гаразд із користувачем. Якщо людина не реагує, пристрій може автоматично зв’язатися з екстреними службами та заздалегідь визначеними контактами.

Також у меню безпеки можна знайти сповіщення про надзвичайні ситуації, зокрема попередження про стихійні лиха та інші небезпечні події. Окремо Android підтримує сповіщення про землетруси, які в деяких регіонах можуть надійти ще до того, як поштовхи досягнуть конкретного місця.

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На сумісних смартфонах доступний і супутниковий зв’язок для екстрених ситуацій. Наприклад, деякі моделі Google Pixel та Samsung можуть використовувати супутник, якщо поблизу немає мобільної мережі чи Wi-Fi. Водночас доступність функції залежить від моделі смартфона, країни та оператора.

Корисною може бути і функція Safety Check. Користувач може встановити певну активність — наприклад, прогулянку наодинці або поїздку громадським транспортом — та визначити проміжок часу. Якщо після його завершення людина не підтвердить, що з нею все гаразд, смартфон може повідомити заздалегідь обрані контакти.

Для екстреного виклику на деяких Android-смартфонах достатньо швидко натиснути кнопку живлення п’ять або більше разів. Після цього можна запустити процедуру екстреного виклику та, залежно від налаштувань пристрою, передати певну інформацію, зокрема місцеперебування.

Що варто налаштувати власникам iPhone

В iPhone також є низка функцій, призначених для надзвичайних ситуацій.

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Насамперед варто перевірити державні сповіщення. Вони можуть попереджати про небезпечні погодні явища, стихійні лиха та інші надзвичайні ситуації. Перевірити налаштування можна в розділі Налаштування → Сповіщення → Державні сповіщення.

Як і на Android, на iPhone можна створити медичний профіль із важливою інформацією про здоров’я та контактами близьких. Він доступний через застосунок «Здоров’я» та може бути показаний з екрана блокування без розблокування смартфона.

Для екстреного виклику на iPhone можна одночасно натиснути й утримувати бічну кнопку та одну з кнопок регулювання гучності. Після появи меню Emergency SOS запускається зворотний відлік, після чого смартфон може автоматично зв’язатися з екстреними службами та передати інформацію про місцеперебування.

На iPhone 14 і новіших моделях також працює функція виявлення серйозної автомобільної аварії. Якщо смартфон фіксує ознаки сильного зіткнення, він подає сигнал і пропонує викликати допомогу. Якщо користувач не реагує, пристрій може автоматично зв’язатися з екстреними службами та повідомити екстрені контакти.

Ще одна важлива можливість — екстрений зв’язок через супутник. На сумісних iPhone він може використовуватися в ситуаціях, коли немає мобільної мережі або Wi-Fi. Якщо телефон не може здійснити звичайний екстрений виклик і має доступ до супутника, на екрані з’явиться відповідна опція.

В iOS також є функція Check In. Вона працює через «Повідомлення» та дозволяє автоматично повідомити близьку людину, що користувач безпечно дістався певного місця. За потреби можна налаштувати, які саме дані будуть доступні контакту.

Таким чином, смартфон може бути не лише засобом зв’язку чи навігації, а й додатковим інструментом безпеки. Більшість таких функцій варто налаштувати заздалегідь — адже під час надзвичайної ситуації часу на пошук потрібних параметрів може не бути.

Як ми писали, відсутність регулярних оновлень безпеки поступово робить смартфони вразливішими до кібератак, оскільки знайдені слабкі місця більше не виправляються. Кіберзлочинці можуть використовувати спеціальні експлойти, щоб отримати несанкціонований доступ до пристрою, встановити шкідливе ПЗ або викрасти особисті дані. Навіть сучасні смартфони можуть мати вразливості, але виробники зазвичай усувають їх за допомогою нових патчів. Після завершення офіційної підтримки ризик успішної атаки зростає, адже нові проблеми безпеки залишаються невиправленими. Фахівці радять своєчасно встановлювати всі оновлення безпеки, а після припинення підтримки — розглянути перехід на пристрій, який їх отримує.

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