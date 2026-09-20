ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
312
Час на прочитання
1 хв

РФ пригрозила посилити удари по Києву — заява Міноборони

У Міноборони РФ заявили, що Росія продовжить і посилить удари високоточною зброєю по військових об’єктах у Києві.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
РФ пригрозила посилити удари по Києву — заява Міноборони

Міноборони РФ / © Міноборони Росії

Росія продовжить і посилить удари високоточною зброєю по «військових об’єктах» у Києві.

Про це заявили в Міністерстві оборони РФ.

У відомстві стверджують, що це буде «відповіддю на атаки Збройних сил України».

У Міноборони РФ також заявили, що масована атака на Москву нібито мала на меті зірвати вибори, однак, за твердженням російського відомства, противник не досяг поставлених цілей.

«Масована атака на Москву була покликана зірвати вибори, але своєї мети противник не досяг», — заявили там.

Нагадаємо, російські атаки, зокрема на київські АЗС, не мають призвести до паливної кризи, вважає радник президента, фахівець із радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов. Водночас більший ризик для ринку можуть становити системні удари по маршрутах постачання, складах та іншій паливній логістиці.

Раніше стало відомо, що після російської атаки на Київщину кількість загиблих зросла до чотирьох. У лікарні померла дитина, яка зазнала поранень під час удару у Вишгородському районі. Серед загиблих — троє дітей та жінка. Загалом пошкоджено 31 об’єкт у 5 районах області.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie