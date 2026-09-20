Міноборони РФ / © Міноборони Росії

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Росія продовжить і посилить удари високоточною зброєю по «військових об’єктах» у Києві.

Про це заявили в Міністерстві оборони РФ.

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У відомстві стверджують, що це буде «відповіддю на атаки Збройних сил України».

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У Міноборони РФ також заявили, що масована атака на Москву нібито мала на меті зірвати вибори, однак, за твердженням російського відомства, противник не досяг поставлених цілей.

«Масована атака на Москву була покликана зірвати вибори, але своєї мети противник не досяг», — заявили там.

Нагадаємо, російські атаки, зокрема на київські АЗС, не мають призвести до паливної кризи, вважає радник президента, фахівець із радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов. Водночас більший ризик для ринку можуть становити системні удари по маршрутах постачання, складах та іншій паливній логістиці.

Раніше стало відомо, що після російської атаки на Київщину кількість загиблих зросла до чотирьох. У лікарні померла дитина, яка зазнала поранень під час удару у Вишгородському районі. Серед загиблих — троє дітей та жінка. Загалом пошкоджено 31 об’єкт у 5 районах області.

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