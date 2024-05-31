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Манник с бананом: простой рецепт

Время готовки
1 ч. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
221 ккал
Дата публикации
Просмотры
217
Время на прочтение
1 мин
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Манник с бананом: простой рецепт

Манник с бананом / Фото: Credits

Чтобы испечь вкусный и воздушный пирог, обязательно дайте манной крупе немного времени набухнуть в кефире.

Для приготовления манника понадобятся манная крупа, кефир, яйца, сметана, сахар, разрыхлитель и банан. Кусочки последнего придадут маннику особенный вкус.

Ингредиенты

кефир 2,5%
300 г
манная крупа
230 г
яйца
2 шт.
сметана
4 ст. л.
сахар
130 г
разрыхлитель
1 ч. л.
ванильный сахар
1 пакетик
соль
щепотка
банан
2 шт.
растительное масло
  1. Манную крупу смешайте с кефиром. Хорошо перемешайте и оставьте при комнатной температуре на 10-15 минут. Добавьте сахар, яйца, сметану, разрыхлитель, ванильный сахар и соль. Все взбейте венчиком.
  2. Бананы очистите и нарежьте колечками.
  3. Форму для запекания смажьте растительным маслом, слегка присыпьте мукой. Распределите в форму половину теста, выложите бананы и залейте остальным тестом.
  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов на 35-40 минут.  

Советы:

  • Готовый пирог посыпьте сахарной пудрой.
  • Кефир и сметану используйте любой жирности

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