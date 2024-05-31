Манник с бананом: простой рецепт

Чтобы испечь вкусный и воздушный пирог, обязательно дайте манной крупе немного времени набухнуть в кефире.
Для приготовления манника понадобятся манная крупа, кефир, яйца, сметана, сахар, разрыхлитель и банан. Кусочки последнего придадут маннику особенный вкус.
Ингредиенты
- кефир 2,5%
- 300 г
- манная крупа
- 230 г
- яйца
- 2 шт.
- сметана
- 4 ст. л.
- сахар
- 130 г
- разрыхлитель
- 1 ч. л.
- ванильный сахар
- 1 пакетик
- соль
- щепотка
- банан
- 2 шт.
- растительное масло
- Манную крупу смешайте с кефиром. Хорошо перемешайте и оставьте при комнатной температуре на 10-15 минут. Добавьте сахар, яйца, сметану, разрыхлитель, ванильный сахар и соль. Все взбейте венчиком.
- Бананы очистите и нарежьте колечками.
- Форму для запекания смажьте растительным маслом, слегка присыпьте мукой. Распределите в форму половину теста, выложите бананы и залейте остальным тестом.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов на 35-40 минут.
Советы:
- Готовый пирог посыпьте сахарной пудрой.
- Кефир и сметану используйте любой жирности
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