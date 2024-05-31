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Манник із бананом: простий рецепт

Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
221 ккал
Дата публікації
Перегляди
221
Час на прочитання
1 хв
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Манник із бананом: простий рецепт

Манник із бананом / Фото: Credits

Щоб спекти смачний і легкий пиріг, обов'язково дайте манній крупі трохи набухнути в кефірі.

Для приготування манника знадобляться манна крупа, кефір, яйця, сметана, цукор, розпушувач та банан. Шматочки останнього нададуть маннику особливий смак.

Інгредієнти

кефір 2,5%
300 г
манна крупа
230 г
яйця
2 шт.
сметана
4 ст. л.
цукор
130 г
розпушувач
1 ч. л.
ванільний цукор
1 пакетик
сіль
щіпка
банан
2 шт.
олія
  1. Манну крупу змішайте із кефіром. Добре перемішайте та залиште за кімнатної температури на 10-15 хвилин. Додайте цукор, яйця, сметану, розпушувач, ванільний цукор та сіль. Все збийте віночком.
  2. Банани очистіть і наріжте кільцями.
  3. Форму для запікання змастіть олією, злегка присипте борошном. Розподіліть по формі половину тіста, викладіть банани і залийте рештою тіста.
  4. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 35-40 хвилин.

Поради:

  • Готовий пиріг посипте цукровою пудрою.
  • Кефір та сметану використовуйте будь-який жирності

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