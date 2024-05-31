Манник із бананом: простий рецепт

Щоб спекти смачний і легкий пиріг, обов'язково дайте манній крупі трохи набухнути в кефірі.
Для приготування манника знадобляться манна крупа, кефір, яйця, сметана, цукор, розпушувач та банан. Шматочки останнього нададуть маннику особливий смак.
Інгредієнти
- кефір 2,5%
- 300 г
- манна крупа
- 230 г
- яйця
- 2 шт.
- сметана
- 4 ст. л.
- цукор
- 130 г
- розпушувач
- 1 ч. л.
- ванільний цукор
- 1 пакетик
- сіль
- щіпка
- банан
- 2 шт.
- олія
- Манну крупу змішайте із кефіром. Добре перемішайте та залиште за кімнатної температури на 10-15 хвилин. Додайте цукор, яйця, сметану, розпушувач, ванільний цукор та сіль. Все збийте віночком.
- Банани очистіть і наріжте кільцями.
- Форму для запікання змастіть олією, злегка присипте борошном. Розподіліть по формі половину тіста, викладіть банани і залийте рештою тіста.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 35-40 хвилин.
Поради:
- Готовий пиріг посипте цукровою пудрою.
- Кефір та сметану використовуйте будь-який жирності
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