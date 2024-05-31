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Росіяни знищили у Києві трансформаторну підстанцію: що відомо

Росіяни знищили у Києві трансформаторну підстанцію: що відомо

Рятувальники ліквідують наслідки російських обстрілів. / Фото: Associated Press

Енергетикам частково вдалося відновити електропостачання.

Під час атаки на Київ вночі 31 травня російські військові знищили трансформаторну підстанцію в Голосіївському районі. Сталися відключення світла. 

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

"Сьогодні зранку уламки ракет пошкодили електромережі та повністю зруйнували трансформаторну підстанцію у Голосіївському районі столиці", - наголосили в компанії. 

Внаслідок атаки виникли відключення світла. Зазначається, що енергетики почали повертати світло до осель відразу - як тільки дозволила безпекова ситуація. У ДТЕК наголошують, що вже о 8:10 вдалося заживити більшість будинків за резервними джерелами. Наразі без електроенергії залишається близько 10 приватних будинків і одне комерційне приміщення.

Нагадаємо, минулої ночі було пошкоджено об’єкт енергетики ночі під час комбінованої атаки Росії. У Хмельницькій області сталися відключення світла.

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