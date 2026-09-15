Трамп зробив гучну заяву про Іран: Тегеран нібито благає про мирну угоду

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Тегеран прагне якомога швидше досягти домовленостей.

Про це Трамп повідомив у соцмережі Truth Social.

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Американський президент стверджує, що Іран наразі зацікавлений у якнайшвидшому досягненні угоди.

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«Іран — держава, що занепадає, — дуже хоче укласти угоду, і якнайшвидше», — написав Трамп.

Водночас глава Білого дому зазначив, що Сполучені Штати не виключають можливості переговорів із Тегераном. Проте Вашингтон ще не визначився, чи братиме безпосередню участь у цьому процесі.

«Я вирішу, чи вирішать США взяти участь у переговорах — до чого ми ставимося відкрито», — зазначив Трамп.

Таким чином, президент США допустив можливість дипломатичного шляху врегулювання ситуації, однак не заявив про вже ухвалене рішення щодо початку переговорів.

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Трамп також не уточнив можливих дат таких зустрічей і не розкрив, які саме умови потенційної домовленості можуть обговорюватися сторонами.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп припустив, що після завершення війни Вашингтон може не залишати Іран, якщо вирішить зберегти контроль над його нафтовими ресурсами.

Ми раніше інформували, що Іран звернувся до Росії із проханням надати передові реактивні безпілотники «Герань» для використання у війні проти США та Ізраїлю.

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