Трамп сделал громкое заявление об Иране: Тегеран якобы умоляет о мирном соглашении

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран стремится как можно скорее достичь договоренностей.

Об этом Трамп сообщил в соцсети Truth Social.

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Американский президент утверждает, что Иран сейчас заинтересован в скорейшем достижении соглашения.

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«Иран — приходящее в упадок государство — очень хочет заключить соглашение, и как можно быстрее», — написал Трамп.

В то же время глава Белого дома отметил, что Соединенные Штаты не исключают возможности переговоров с Тегераном. Однако Вашингтон еще не определился, будет ли непосредственное участие в этом процессе принимать.

«Я решу, решат ли США принять участие в переговорах — к чему мы относимся открыто», — отметил Трамп.

Таким образом президент США допустил возможность дипломатического пути урегулирования ситуации, однако не заявил об уже принятом решении относительно начала переговоров.

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Трамп также не уточнил возможные даты таких встреч и не раскрыл, какие именно условия потенциальной договоренности могут обсуждаться сторонами.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп предположил, что по завершении войны Вашингтон может не покидать Иран, если решит сохранить контроль над его нефтяными ресурсами.

Мы ранее информировали, что Иран обратился в Россию с просьбой предоставить передовые реактивные беспилотники Герань для использования в войне против США и Израиля.

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