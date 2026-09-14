Китай шпигує за США: Трамп прокоментував скандальний звіт про Іран

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Дональд Трамп заявив, що Китай шпигує за США так само, як і Вашингтон за Пекіном.

Про це повідомляє Fox News.

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Заява пролунала на тлі звітів про те, що китайські структури могли надати Ірану супутникові знімки перед смертоносним ракетним ударом, унаслідок якого загинули троє американських військовослужбовців.

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Під час спілкування з журналістами на борту Air Force One Трампу поставили запитання щодо публікації The Wall Street Journal. У матеріалі йдеться, що китайські компанії нібито надали Тегерану супутникові знімки високої роздільної здатності авіабази Муваффак Салті в Йорданії перед атакою 17 липня.

«Вони роблять приблизно те саме, що робимо ми», — відповів Трамп.

Відповідаючи на запитання, чи планує він порушити це питання з лідером КНР Сі Цзіньпіном під час його візиту до США, Трамп зазначив, що Сі «поводиться цілком розумно», додавши, що «ми також поводимося розумно».

«Знаєте, що кажуть? Що Китай шпигує за нами. Я кажу: ви праві, але й ми шпигуємо за ними також», — заявив американський президент.

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За даними The Wall Street Journal, офіційні особи США пов’язують отримані Іраном супутникові знімки з липневим ударом по базі в Йорданії. Джерела видання називають це найчіткішим на сьогодні доказом того, що підтримка Ірану з боку китайських структур призвела до смертельних наслідків для американських сил.

Водночас американські посадовці не назвали конкретних китайських компаній і не звинуватили офіційний Пекін у прямій причетності до нападу.

Нагадаємо, американські солдати загинули в Йорданії 17 липня під час відбиття масованої іранської атаки із застосуванням балістичних ракет і безпілотників.

Раніше ми писали про те, що зустріч Сі Цзіньпіна та Дональда Трампа може не відбутися, оскільки Китай погрожує скасуванням запланованого саміту лідерів двох держав, якщо Вашингтон до цього моменту ухвалить новий пакет військової допомоги Тайваню.

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