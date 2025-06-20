Хореограф с Херсонщины воевал в ЧВК "Вагнер": Украина завершила следствие

Подозреваемый / © Национальная полиция Украины

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В Украине следователи завершили досудебное расследование в отношении 36-летнего уроженца Херсонщины, который в течение десяти лет участвовал в боевых действиях на стороне российских оккупационных войск.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

«Перед тем, как перейти на сторону врага, он профессионально занимался танцами, участвовал в шоу талантов на центральном украинском телевидении и работал в детских лагерях хореографом. Украина предоставляла ему все возможности для творческого развития, однако он выбрал убийство собственных соотечественников за деньги. Кроме того — активно распространял нарративы российской пропаганды о „нацистах“ и „притеснениях русского языка“», — говорится в сообщении.

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В 2014 году фигурант прибыл в оккупированный Славянск, где стал механиком-водителем танка в бригаде «Оплот», затем служил в «Пятнашке» и «спецназе ГРУ». В 2022 году подписал контракт с ЧВК «Вагнер».

«В составе ЧВК он принимал активное участие в битве за Бахмут, за что получил вагнеровскую медаль „Бахмутская мясорубка“ и путинскую — „За отвагу“», — говорится в сообщении.

Полицейские задокументировали его преступления и уже объявили о подозрении в государственной измене. Предатель объявлен в международный розыск. Обвинительный акт передан в суд.

«Фигуранта задержат в каждой цивилизованной стране мира, а за совершенные преступления ему грозит пожизненное лишение свободы. Украинские полицейские делают все возможное, чтобы военные преступники не избежали правосудия ни в одной цивилизованной стране мира», — добавили в полиции.

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