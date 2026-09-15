У Києві жінку з дитиною не пускали до садочку під час обстрілу

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В одному з дитсадків Києва спалахнув скандал: вихователі відмовилися надати прихисток матері, яка привела дитину під час повітряної тривоги. Дитину до укриття забрали, а саму жінку залишили на вулиці під час обстрілу. Емоційне відео киянка опублікувала в соціальній мережі.

«Приїхала під звуки вибухів»

Матір розповіла, що везла дитину до садочка, коли вже лунала повітряна тривога. Це звичана ситуація для столиці, зважаючи на частоту ворожих атак. Тривога може застати людей будь-де: у парку, магазині, на вулиці або по дорозі до дитячого садка.

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Жінка мчала на автівці до дитсадка, бо це було єдине відоме їй укриття поблизу. Натомість працівники закладу насварили її — мовляв, навіщо привела дитину під час небезпеки, та заявили про розпорядження КМДА, яке нібито забороняє приймати людей під час тривоги.

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«Коли ми під’їжджали до садочка, то чули вибухи просто над головою. І в цей момент я не могла шукати на карті якесь інше укриття, тому й їхала до вже відомого мені. А там мені сказали, що не мають права впускати до укриття під час тривоги. Хіба це нормально?» — запитує жінка.

У соцмережах думки розділилися. Дехто дорікнув жінці, що вона переклала відповідальність за перебування дитини в садку на плечі вихователів і мала б зайти в перше-ліпше укриття по дорозі, а не виставляти претензій працівникам.

Дата публікації 19:42, 14.09.26 Кількість переглядів 29 Скандал у дитсадку Києва: матір залишили на вулиці під час тривоги

Проте більшість дописувачів підтримали матір і просили її не плакати від відчаю, а доводити власну правоту. Адже в такій ситуації жінку мали б впустити до укриття разом із дитиною та дозволити перебувати там у безпеці до відбою. У цьому випадку вихователі просто перекрутили розпорядження КМДА й неправильно його витлумачили.

Сама ж киянка переконана, що її разом із дитиною мали б впустити до укриття. Вона погоджується, що вихователі можуть не брати на себе відповідальність за дитину під час тривоги, але не мають права не пустити маму з дитиною в захисну споруду.

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«Я не повинна була передавати дитину, а повинна була з нею дочекатись відбою всередині. Але мені ніхто цього не сказав. А почали казати, що я повинна була шукати інше укриття. Я дитину віддала виховательці, а мені сказали вийти. Я вийшла і знову над головою було збиття», — розповідає мати дитини.

«Де людяність?»: обурення в мережі та досвід інших батьків

Випадок викликав хвилю обурення серед киян. Батьки масово зазначають, що подібні інструкції не мають стосунку до реальної безпеки цивільних під час атак.

«Правила під час тривог у Києві просто „дикі“. Питання, чи розраховані вони взагалі на безпеку, чи аби було. У нашому садочку в Дніпровському районі дітей також не приймають під час тривоги. Тобто до укриття під час реальної загрози життю та здоров’ю — не можна! Крім того, на воротах висить оголошення, що укриття в садочку лише для вихованців закладу, а всі інші — шукайте найближче. Питання, як його шукати по району те найближче, коли балістика летить кілька хвилин, а реактивні «Шахеди» за цей час облітають усю столицю», — розповідає ТСН.ua киянка Ольга.

У соцмережах дописувачі критикують подібний алгоритм дій та вимагають забезпечити цілодобовий доступ до укриттів:

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Ірина: «Боже допоможи! Все робиться вверх ногами ну і розпорядження теж. Де людяність? Це треба було жінці залишитися під „Шахедами“. Жах!»

Олена: «Якась дурість. Укриття повинні бути відкритими цілодобово!»

Катерина: «А якщо мамі треба на роботу. І на роботі пофіг чи тривога, чи ні. Куди тоді дитину? Наприклад тривога почалася на шляху до садочка. Який алгоритм дій? Залишити дитину коло паркану?! Чи як».

Валентина: «В мене виникає бажання зробити для всіх хто прийняв участь в написанні цього витвору — інструкції разом із їхніми дітьми чи внуками, такий собі тест під час бомбардування. Можливо б щось змінилося?».

Правова прогалина: на що вказує Освітня омбудсменка

На думку Освітньої омбудсменки Надії Лещик, на законодавчому рівні не врегульоване питання прийому дітей до закладу дошкільної освіти після оголошення сигналу повітряної тривоги.

Трапляються ситуації, коли небезпека триває весь ранок перед початком роботи закладу освіти, іноді повітряну тривогу оголошують у той момент, коли батьки з дитиною вже в дорозі. Педагогічні працівники під час тривоги мають перебувати у безпечному місці, тому можуть не дістатися вчасно до закладу й відповідно не мають змоги прийняти дітей. А примушувати педагогів йти на роботу під час повітряної тривоги є протизаконним.

«Сторожі та технічні працівники, навіть якщо вони є в закладі на той момент, не мають права приймати дітей. Саме тому батькам перед тим, як йти до закладу освіти після оголошення сигналу повітряної тривоги, варто дізнатися, чи наявні педагогічні працівники в садочку, і чи зможуть вони прийняти дитину в укритті закладу дошкільної освіти. Якщо батькам було повідомлено, що педагогічні працівники у закладі відсутні або що вихователі не зможуть прийняти дитину під час повітряної тривоги або батьки в цьому невпевнені, необхідно не їхати до закладу, а терміново пройти в найближче укриття. Раджу батькам завчасно ознайомитися з адресами найближчих доступних укриттів, які розташовуються маршрутом від дому до закладу», — розповідає ТСН.ua Надія Лещик.

Питання до регламенту КМДА та вимоги закону

У Службі освітнього омбудсмена вивчили Регламент роботи закладів освіти міста Києва в умовах надзвичайних ситуацій, однак зауважують, що він був оприлюднений ще у 2024 році, а з того часу безпекова ситуація в столиці істотно змінилася.

Вказаний регламент містить алгоритм дій у разі оголошення тривоги перед початком освітнього процесу, де пункт 3 підрозділу 6.2 передбачає, що під час повітряної тривоги діти до закладів освіти не приймаються до оголошення сигналу «Відбій повітряної тривоги». Проте фахівці Служби не змогли ознайомитися з документом, яким затверджено цей Регламент, та з актами, на яких він ґрунтується, оскільки в документі відсутні дати та номери.

У зв’язку з цим Служба освітнього омбудсмена готує звернення до КМДА щодо врегулювання вищезазначеного питання та з проханням надати інформацію: яким нормативно-правовим актом затверджений Регламент, на підставі чого він розроблений, а також із проханням оновити його з урахуванням викликів воєнного часу у 2026 році, коли під час польоту балістичних ракет не залишається часу на пошук найближчого укриття.

Водночас, відповідно до абзацу шостого пункту 3-1 Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту (затвердженого постановою КМУ від 10.03.2017 № 138), має бути забезпечено безперешкодний цілодобовий доступ населення до укриттів. Об’єкти фонду захисних споруд закладів освіти під час здійснення освітнього процесу за очною формою доступні для учасників освітнього процесу. При цьому стаття 18 Закону України «Про дошкільну освіту» чітко визначає, що батьки вихованців є офіційними учасниками освітнього процесу.

«Тому питання прийому дітей до закладів дошкільної освіти під час повітряної тривоги потребує чіткого нормативного врегулювання, оскільки педагогічні працівники можуть перебувати в укритті та не мати можливості прийняти дитину, а чинні рекомендації передбачають відновлення прийому лише після відбою тривоги. Батькам у такій ситуації слід завчасно уточнювати можливість прийому дитини та, у разі відсутності працівників або перебування групи в укритті, самостійно подбати про безпечне місце для дитини. Водночас необхідно оновити та належним чином обґрунтувати відповідні алгоритми дій з урахуванням сучасних воєнних загроз, зокрема мінімального часу на реагування під час балістичних атак», — підсумовує Надія Лещик.

Дата публікації 18:00, 09.09.26 Кількість переглядів 124 Розчулює до сліз! Італієць влаштовує концерти в укриттях! Це треба чути!

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