Справа про фальшивий препарат для схуднення: підозрювана у стразах та Dior відмовилася говорити в суді (фото)

Керівниці київської клініки Марії Трифонової обрали запобіжний захід у справі про фальшиві ін'єкції для схуднення / © ТСН

Реклама

Керівниці київської клініки Марії Трифоновій обрали запобіжний захід у справі про незаконне виготовлення та продаж фальсифікованого препарату для схуднення Biopatid. Її ув'язнили на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 68 млн грн.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН із зали суду.

Реклама

Підозрювана з’явилася на засідання у светрі, стразах та Dior. Водночас вона відмовилася щось коментувати.

Реклама

Як повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі, спільно зі співробітниками СБУ було викрито організовану групу, яка, за версією слідства, налагодила масштабне незаконне виробництво та збут по всій Україні фальсифікованого препарату Biopatid.

Керівницю київської клініки Марію Трифонову взято під варту у справі про фальсифікований препарат для схуднення / © ТСН

Biopatid виробляли у підпільній лабораторії

Фальсифікований препарат містив активну речовину тирзепатид та продавався без необхідних документів, державної реєстрації та належної сертифікації.

У межах спецоперації про підозру повідомили 27 учасникам схеми. Серед них, за даними прокуратури, є організатор та власник підпільної лабораторії, власниця відомої київської клініки, митний брокер, працівники лабораторії, пакувальники, менеджери з продажу та реклами та інші.

Керівницю київської клініки Марію Трифонову взято під варту / © ТСН

Як працювала схема

За даними слідства, організатор схеми вирішив налагодити нелегальне виробництво препаратів із тирзепатидом через високий попит на засоби для зниження ваги.

Реклама

Biopatid / © Прокуратура Дніпропетровської області

Основну активну речовину невідомого походження було завезено з Китаю. Щоб приховати її призначення та оминути митний контроль, підконтрольний митний брокер оформляв товар як харчову добавку.

Після цього сировину доставляли до підпільної лабораторії, де її змішували з іншими компонентами та виробляли Biopatid. Виробництво, за даними правоохоронців, відбувалося без дотримання санітарних та технологічних вимог.

Для продажу препарату створили сайт та сторінки у соцмережах, а також залучили менеджерів. Biopatid пропонували косметологічним кабінетам, клінікам та медичним працівникам у різних регіонах України. До реклами також залучали блогерів, акторів та інших публічних осіб.

За даними прокуратури, препарат відправляли замовникам без дотримання необхідного температурного режиму.

Реклама

Собівартість основних матеріалів становила близько 17 доларів за одиницю, тоді як готовий препарат продавали за ціною до 1200 доларів. Попередньо, від початку цього року вироблено продукції більш ніж на 5 млн доларів.

Яку роль, за версією слідства, відігравала Тріфонова

Окремо прокуратура наголошує на ролі власниці відомої київської клініки. За версією слідства, знаючи про незаконність препарату, вона популяризувала його серед колег, на профільних навчаннях та в соціальних мережах.

Правоохоронці також заявили, що учасникам схеми було відомо про випадки побічних реакцій у споживачів після застосування препарату. Проте, за даними слідства, його реалізацію не припинили.

Фальсифікат Biopatid / © Прокуратура Дніпропетровської області

Що вилучили під час обшуків

Правоохоронці провели понад 250 санкціонованих обшуків у місцях виготовлення, зберігання та реалізації препарату, а також у лікарнях та косметологічних кабінетах.

Слідчі дії пройшли у Києві та Київській області, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Полтаві, Вінниці, Житомирі, Миколаєві, Рівному, Харкові, Хмельницькому та Чернігові.

Справа про Biopatid / © Дніпропетровська обласна прокуратура

Під час обшуків вилучили фальсифікований препарат та сировину для його виготовлення, обладнання підпільної лабораторії, пакувальні матеріали та готову поліграфічну продукцію, документацію, чорнові записи, телефони та комп'ютерну техніку.

Правоохоронці також вилучили кошти у різній валюті на суму близько 15 млн грн, дорогі автомобілі та інше майно.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу іншим підозрюваним. Слідство встановлює всіх учасників схеми, канали постачання сировини, обсяги виготовленої та реалізованої продукції, а також коло людей, які могли постраждати через її використання.

Нагадаємо, раніше говорилося, що в жовтні 2027 року закінчиться 10-річний термін ув'язнення харків'янки Олени Зайцевої , яка була визнана вироком суду винною в одній із найрезонансніших ДТП часів незалежної України.

У центрі Харкова автомобіль Lexus RX 350, за кермом якого була Олена Зайцева, на великій швидкості зіткнувся з Volkswagen Touareg під керуванням іншої людини. Від удару Lexus кілька разів перекинувся і вилетів просто в натовп пішоходів, що стояли на тротуарі. За даними слідства, внаслідок ДТП тоді загинули шестеро людей, ще дехто дістали травми.

Новини партнерів