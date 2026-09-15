Зеленський призначив командувача Медичних сил ЗСУ: хто ним став

Військовий хірург Костянтин Гуменюк / © Укрінформ

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Президент Володимир Зеленський призначив Костянтина Гуменюка командувачем Медичних сил Збройних сил України.

Відповідний указ № 910/2026 оприлюднили 14 вересня.

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Костянтин Гуменюк — військовий хірург, полковник медичної служби. Рішення про його призначення президент ухвалив спільно з головнокомандувачем ЗСУ, повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

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За словами Паліси, Гуменюк має авторитет серед військових і довіру волонтерської спільноти.

«Головний пріоритет на цій посаді — збереження життя та здоров’я українського воїна», — зазначив Паліса.

Раніше Медичні сили ЗСУ очолював Анатолій Казмірчук. У серпні Українська правда з посиланням на джерела повідомила, що головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий подав подання на звільнення Казмірчука.

Народна депутатка Мар’яна Безугла заявляла, що Казмірчук був «людиною ексголовкома Олександра Сирського».

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Анатолій Казмірчук має звання генерал-майора медичної служби. Він є військовим лікарем, доктором медичних наук і професором. На посаду командувача Медичних сил його призначили указом президента Володимира Зеленського 19 листопада 2023 року.

За даними УП, Казмірчук фігурував у контексті рішення про переведення тодішнього начальника медичної служби 82-ї окремої десантно-штурмової бригади Антона Шевчука на нижчу посаду.

У липні 2023 року Шевчук повідомив про неякісні китайські турнікети, які отримала його бригада. Після цього, як повідомило Слідство.Інфо, його перевели на нижчу посаду до іншого підрозділу, а в нього вдома проводили обшуки, проте неякісні турнікети все ж замінили.

Раніше ми писали про те, що головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий скасував дію понад трьох десятків застарілих наказів Генштабу, які змушували командирів виконувати формальні процедури та заповнювати звітність, яка втратила практичний сенс у сучасній війні.

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