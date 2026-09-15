"Пройшла різних спеціалістів": дружина Решетніка занепокоїла своїм виглядом і показала набряке око

Григорій Решетнік з дружиною / © instagram.com/kristina_reshetnik

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Дружина українського ведучого Григорія Решетніка — блогерка Христина — розповіла про проблеми зі здоров’ям.

У своєму фотоблогу знаменитість показалася з сильно набряклим оком. Обраниця шоумена повідомила, що одразу звернулася до медиків, однак ті не змогли зрозуміти причин такої реакції організму. Решетнік зізналася, що це негативно вплинуло на її плани.

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«Око набрякло. Я пройшла діагностику у всіх клініках і різних спеціалістів і ніхто толком не зміг виявити причину. Я вже не можу. У мене два дні знімань і тут така біда», — поділилася Христина.

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Христина Решетнік з сином / © instagram.com/kristina_reshetnik

Утім, не здаватися у такій ситуації зірці допомагає гумор. Вона показала одну з порад від шанувальниці, надіслану їй в особисті повідомлення. Юзерка припустила, що Христину буцімто могли зурочити.

Аби відвести від себе лихе підписниця порадила блогерці неоднозначний метод лікування. Зокрема, залучити чоловіка, аби він «показав дулю й сплюнув через ліве плече». У відповідь Христина зі сміхом показала, як з Григорієм відтворює цю сценку вдома.

Христина й Григорій Решетніки / © instagram.com/kristina_reshetnik

«Ось, що радять підписниці. Чоловік обплював, але поки не допомогло», — з гумором додала зірка.

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