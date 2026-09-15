Не поспішайте викидати хрустку шкірку: нутриціолог розвіяв головний міф про шкоду запеченої курки

Запечена курка моде бути корисною / © pixabay.com

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Курятина вважається хорошим джерелом білка, але її поживність помітно залежить від частини птиці та способу приготування. Найменше жиру містить грудка, втім стегна й гомілки теж можуть бути цілком здоровою частиною раціону.

Про це пише Daily Mail із посиланням на думку зареєстрованого нутриціолога Роба Гобсона.

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Грудка не обов’язково найкраща

У 100 г приготовленої курячої грудки без шкіри міститься близько 165 ккал, 1,6 г жиру і приблизно 32 г білка. Тому для тих, хто хоче отримати якомога більше білка без зайвих калорій і жиру, грудка справді залишається найкращим варіантом.

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Але темне м’ясо, до якого належать стегна та гомілки, теж має свої переваги. У ньому більше жиру й калорій, зате воно багатше на залізо, цинк і вітаміни B12 та B2.

Наприклад, 100 г курячого стегна без шкіри містять близько 209 ккал і 7 г жиру, а зі шкірою — близько 16 г. Водночас саме жир робить м’ясо соковитішим і допомагає йому не пересихати під час приготування.

Запікання — один із найкращих варіантів

Якщо головне — зменшити кількість жиру й калорій, одним із найкращих способів приготування експерт називає варіння у воді або бульйоні. До таких самих «легких» методів належить приготування на парі.

Запікання та тушкування також дозволяють отримати корисну страву без великої кількості доданого жиру. Але є одна пастка: олія дуже калорійна, тому навіть корисну курку легко зробити значно жирнішою, щедро поливаючи нею м’ясо.

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А ось аерофритюрниця дає змогу отримати хрустку скоринку з мінімальною кількістю олії або взагалі без неї. Приготування на грилі теж залишається відносно легким способом, хоча надто сильно обвуглювати м’ясо не варто.

Чи треба відмовлятися від шкірки

Куряча шкірка справді суттєво підвищує вміст жиру та калорій, але називати її «шкідливою» саму по собі неправильно. За словами експерта, якщо людина загалом не споживає багато насичених жирів, іноді можна дозволити собі навіть хрустку шкірку запеченої курки.

Зовсім інша історія — смаження у великій кількості олії. Особливо якщо курятину попередньо обвалюють у борошні, клярі чи паніруванні: м’ясо вбирає жир, через що різко зростає калорійність.

Саме тому найбільше користі дає не конкретна частина птиці, а спосіб її приготування.

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Як зробити курячу страву кориснішою

Нутриціолог радить не зосереджуватися лише на білку, а доповнювати курятину овочами, бобовими та цільнозерновими продуктами. Наприклад, курка з овочами, сочевицею або нутом дасть не лише білок, а й клітковину та значно ширший набір поживних речовин.

Щодо органічної чи «кукурудзяної» курятини, великої переваги для здоров’я тут чекати не варто. За даними експерта, відмінності в поживному складі такої продукції невеликі та непослідовні, тому обирати її насамперед варто через умови утримання птиці, а не через очікування особливої користі.

Тож головний висновок простий: грудка — найпісніша, але не єдина корисна частина курки. Запечені стегна чи гомілки теж можуть бути хорошим вибором, а найбільше шкодить не саме темне м’ясо чи шкірка, а велика кількість олії, кляру та смаження у фритюрі.

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