Від капусти до стейка: чому світ захопила м’ясна дієта Карнівор

Від капусти до стейка: чому світ захопила м’ясна дієта / © Associated Press

Реклама

Якщо останніми роками ви звикли асоціювати здоровий спосіб харчування з зеленими смузі, цвітною капустою та вівсяним молоком, стрічка соцмереж може здатися паралельною реальністю. Лідери сучасної культури здоровʼя дедалі частіше показують тарілки з яловичиною, яйцями, вершковим маслом та органними продуктами, про це розповіло видання Women`s Health.

Хтось тепер починає день із кісткового бульйону, кави з сирим молоком і яєць, а також не цурається яловичини, сиру, оленини та стейку. Інші обирають раціон із жирним м’ясом, яйцями та тваринними жирами, і пропонує обирати домашнє масло та молочні продукти.

Реклама

Назад у минуле

На початку 2010-х усе було навпаки. Веганство та рослинне харчування стрімко набирали популярності, знаменитості переходили на рослинні раціони, а виробники активно інвестували у штучне м’ясо та альтернативне молоко. Здавалося, що традиційне м’ясо ось-ось залишиться у минулому.

Реклама

Однак приблизно з 2022 року продажі рослинного м’яса та молока почали падати. Тим часом все більше людей знову стали купувати звичайне коров’яче молоко, а споживання червоного м’яса та птиці досягло рекордних показників. Навіть ресторани, які експериментували з повністю рослинним меню, почали повертати тваринні продукти.

Одна з причин — втома від надмірно технологічного харчування. Після років продуктів із довгими списками інгредієнтів, протеїнових ізолятів і рослинних замінників люди почали шукати те, що здається простішим і «природнішим», як от яйця, масло, м’ясо та молоко.

«Натуральне» стає модним

Додатковий поштовх дала популярність теми ультраоброблених продуктів. Їхнє надмірне споживання може стати причиною ожиріння, серцево-судинних захворювань та інших проблем зі здоров’ям. І тут відбулася цікава підміна, адже для частини споживачів рослинні альтернативи автоматично опинилися у категорії «штучного», тоді як шматок м’яса почав сприйматися як щось максимально натуральне.

Люди часто вважають сильно оброблені рослинні продукти підозрілими, тоді як м’ясо, особливо якщо воно фермерського виробництва, здається їм здоровішим і природнішим.

Реклама

Мова не лише про їжу

Тренд на м’ясо давно вийшов за межі тарілки. Він став частиною ширшої культурної суперечки про те, що вважати природним, правильним і здоровим.

У багатьох країнах популярність набирають рухи, які пропонують повернутися до «предківських» звичок, а саме, більше сонця, холодні занурення, ходіння босоніж, сире молоко та тваринні жири. Частина цих ідей перетинається з культурними поглядами, тому їжа поступово стає маркером ідентичності.

Умовно кажучи, рослинний раціон для одних асоціюється з прогресивними цінностями, а м’ясний з традиційністю та поверненням до минулого.

Що каже наука

Тут найцікавіше те, що наука не встигає за TikTok. Попри гучну моду на дієту Карнівор, базові рекомендації щодо здорового харчування залишаються напрочуд стабільними та ідеальною дієтою залишається середземноморська. Її основа — овочі, фрукти, цільнозернові продукти, бобові, горіхи, оливкова олія та риба, з помірною кількістю молочних продуктів і нежирного м’яса.

Реклама

Дослідження 2025 року за участю понад 100 тисяч людей показало, що люди, які мали раціон із великою кількістю рослинних продуктів, жили довше та мали кращі показники здорового старіння. Учасники з м’ясним раціоном мали гірші показники щодо хронічних захворювань, когнітивного здоров’я та тривалості життя.

Це не означає, що м’ясо потрібно викреслити з меню, проте його кількість має значення. Це неабияк стосується переробленого м’яса — бекону, ковбас, сосисок та м’ясних снеків, які ВООЗ класифікує як канцерогенні для людини. Із сирим молоком ситуація ще простіша, бо доказів особливих переваг для здоров’я недостатньо, натомість ризик небезпечних бактеріальних інфекцій цілком реальний.

Чому ми любимо прості правила

Є ще одна причина популярності екстремальних дієт — психологічна. Коли тема складна, люди прагнуть простого алгоритму, на кшталт, «не їж цукор», «відмовся від вуглеводів», «їж тільки м’ясо», бо так легше відчувати контроль.

Соцмережі лише посилюють ефект. Чим категоричніша порада, тим більше шансів, що вона стане вірусною. «М’ясо — ліки» звучить значно ефектніше, ніж «харчуйтеся різноманітно та помірно». Але саме остання порада, як не парадоксально, найближча до наукового консенсусу.

Новини партнерів