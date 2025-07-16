Погода в Украине 16 июля: жара до +37 и ливни

Погода в Украине / © ТСН

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Погода в Украине 16 июля будет теплой и жаркой. В части областей прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Погода 16 июля

Атмосферный фронт, который переместится из Западной Европы, 16 июля вызовет в западных областях Украины неустойчивую погоду с колебаниями давления и влажности. Днем фронт распространит свое влияние и на Житомирскую, Винницкую и Киевскую области.

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Погоду большинства регионов будет определять сухая жаркая воздушная масса из южных широт, только в западных областях — умеренно теплая.

Ожидается переменная облачность. В западных, днем и в Житомирской, Винницкой и Киевской областях прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы. На Закарпатье и Прикарпатье ожидаются местами значительные дожди. На остальной территории Украины будет сухо.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха днем в западных областях составит +21+26 градусов, в северных — +25+30 градусов, на остальной территории — +29+34 градуса, в южной части Украины местами будет сильная жара — до +35+37 градусов.

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Погода в Киеве

В Киеве и области 16 июля будет переменная облачность, свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Днем будут идти кратковременные дожди, по области местами грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области днем составит +25+30 градусов, а в самом Киеве ожидается +27+29 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 16 июля / © Укргидрометцентр

К слову, синоптик Наталья Диденко предупредила, что ориентировочно 22 июля в Украине ожидается сильная жара – температура воздуха подпрыгнет до +35 и, возможно, даже перевалит за +40 градусов.