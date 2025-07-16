Как отличить настоящий Labubu от подделки: советы эксперта

Labubu / © unsplash.com

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Коллекционные плюшевые игрушки Labubu , созданные гонконгским художником Кассингом Лунгом в сотрудничестве с Pop Mart, приобрели огромную популярность и теперь продаются за тысячи долларов. Однако вместе со спросом выросло и количество подделок, что подтверждается миллионами запросов в Google по «Labubu» и сотнями тысяч запросов о «фейковом Labubu».

Об этом пишет Unilad.

Чтобы помочь покупателям различить оригинал и копию, бизнес-страховая компания Bionic разработала руководство, содержащее четыре ключевых совета:

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Качество упаковки Настоящие Labubu продаются в высококачественной упаковке с четкой печатью, тиснеными логотипами и надежными пломбами. Низкое качество печати или непрочные коробки – признак подделки. Детали и украшения: Оригинальные фигурки имеют точную детализацию и равномерную окраску. Подделки часто грешат неаккуратной покраской, неровными краями или неправильными пропорциями. Брендирование и штампы Проверьте наличие официальных маркировок Pop Mart и Kasing Lung, а также серийных номеров или штампов подлинности, обычно расположенных на основе фигурки или на упаковке. Цена: Если цена значительно ниже рыночной стоимости, это почти наверняка подделка.

Риски для бизнеса и важность страхования

Редактор отдела малого бизнеса Bionic Лора Корт-Джонс подчеркнула, что рост количества подделок представляет угрозу не только коллекционерам, но и бизнесу. Продажа подделок, даже непреднамеренная, может подорвать доверие клиентов и повредить репутации бренда. Поэтому, по ее словам, важно ответственно выбирать поставщиков и рассматривать страхование для защиты от потери, повреждения или кражи коллекционных предметов.

Популярность Labubu привела к росту поисковых запросов "страхования Labubu" на 210% в прошлом месяце. Лора Корт-Джонс советует рассмотреть страхование ценных личных вещей, особенно, если их стоимость растет. Специализированное страхование коллекционных предметов может оградить от кражи, потери или случайного повреждения.

Борьба с подделками: предупреждение от власти

Китайские власти уже начали активно бороться с производством подделок. Недавно было изъято более 20 000 поддельных игрушек Labubu, а производственные предприятия были закрыты из-за незакрепленных деталей, которые могли представлять опасность для детей.

Советник Алан Гилл прокомментировал ситуацию, призвав розничных продавцов еще раз подумать перед продажей этих товаров. Он подчеркнул, что подделки имеют низкое качество, изготовлены из некачественных материалов и могут быть опасны для детей. Власти призывают покупать товары только у проверенных продавцов.

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Ранее сообщалось, игрушка Labubu покоряет мир . Она уже стала подлинным феноменом. Но почему этот тренд пленил сердца не только детей, но и коллекционеров?