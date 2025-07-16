Як відрізнити справжній Labubu від підробки: поради експерта

Labubu / © unsplash.com

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Колекційні плюшеві іграшки Labubu, створені гонконгським художником Касінгом Лунгом у співпраці з Pop Mart, набули величезної популярності й тепер продаються за тисячі доларів. Однак разом із попитом зросла й кількість підробок, що підтверджується мільйонами запитів у Google щодо «Labubu» та сотнями тисяч запитів про «фейкові Labubu».

Про це пише Unilad.

Щоб допомогти покупцям розрізнити оригінал і копію, бізнес-страхова компанія Bionic розробила посібник, що містить чотири ключові поради:

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Якість упаковки: Справжні Labubu продаються у високоякісній упаковці з чітким друком, тисненими логотипами та надійними пломбами. Низька якість друку або неміцні коробки — ознака підробки. Деталі та оздоблення: Оригінальні фігурки мають точну деталізацію та рівномірне забарвлення. Підробки часто грішать неакуратним фарбуванням, нерівними краями або неправильними пропорціями. Брендування та штампи: Перевірте наявність офіційних маркувань Pop Mart та Kasing Lung, а також серійних номерів або штампів автентичності, зазвичай розташованих на основі фігурки або на упаковці. Ціна: Якщо ціна значно нижча за ринкову вартість, це майже напевно підробка.

Ризики для бізнесу та важливість страхування

Редактор відділу малого бізнесу Bionic Лора Корт-Джонс наголосила, що зростання кількості підробок становить загрозу не лише для колекціонерів, а й для бізнесу. Продаж підробок, навіть ненавмисний, може підірвати довіру клієнтів та зашкодити репутації бренду. Саме тому, за її словами, важливо відповідально обирати постачальників та розглядати страхування для захисту від втрати, пошкодження або крадіжки колекційних предметів.

Популярність Labubu призвела до зростання пошукових запитів «страхування Labubu» на 210% минулого місяця. Лора Корт-Джонс радить розглянути страхування цінних особистих речей, особливо якщо їхня вартість зростає. Спеціалізоване страхування колекційних предметів може захистити від крадіжки, втрати або випадкового пошкодження.

Боротьба з підробками: попередження від влади

Китайська влада вже почала активно боротися з виробництвом підробок. Нещодавно було вилучено понад 20 000 підроблених іграшок Labubu, а виробничі підприємства були закриті через незакріплені деталі, які могли становити небезпеку для дітей.

Радник Алан Гілл прокоментував ситуацію, закликавши роздрібних продавців «ще раз подумати» перед продажем цих товарів. Він наголосив, що підробки мають низьку якість, виготовлені з неякісних матеріалів і можуть бути небезпечними для дітей. Влада закликає купувати товари лише у перевірених продавців.

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Раніше повідомлялося, іграшка Labubu підкорює світ. Вона вже стала справжнім феноменом. Але чому цей тренд полонив серця не лише дітей, але й колекціонерів?