День ангела 16 липня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 16 липня, день ангела / © Pixabay

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Хто святкує день ангела 16 липня

16 липня 2025 року привітайте з іменинами Івана, Павла, Петра, Федора, Якова, Валентину, Юлію.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві спокійний, добрий. В дорослому віці стає неквапливим, працелюбним.

Павло — латинське ім’я, перекладається як “молодший”. В дитинстві врівноважений, чуйний. В дорослому віці стає інтелектуалом, товариським.

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Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “скеля”. В дитинстві ніжний, приємний. В дорослому віці стає сором’язливим і наївним.

Федір — давньогрецьке походження, означає “подарунок Бога”. В дитинстві тихий, інколи плаксивий. В дорослому віці стає справжнім “міцним горішком”, готовий віддати все іншим.

Яків — давньоєврейське ім’я, перекладається як “наступати по п’ятах”. В дитинстві горіркий, гарно вчиться. В дорослому віці стає яскравим, комунікабельним.

Валентина — латинське коріння, тлумачиться як “сильна”. В дитинстві запальна, розумна. В дорослому віці стає замкнутою в собі, відвертою.

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Юлія — латинське походження, означає “липнева”. В дитинстві прихлива, часто ображається. В дорослому віці стає м’якою, навколо неї завжди багато залицяльників.

День ангела 16 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 16 липня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець щодня оберігає тебе від негараздів, направляє на правильний шлях і наповнює серце світлом. Бажаю душевного спокою, радості в кожному дні й щирих людей поруч!

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У день твого небесного покровителя бажаю, щоб твоя душа завжди була у гармонії, серце — відкрите для любові, а думки — чисті та натхненні. Нехай ангел-охоронець не лише оберігає, а й надихає на великі справи та мрії. З Днем ангела!

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З Днем ангела тебе! Нехай небеса тобі сприяють, доля посміхається, а серце завжди знає, куди йти. Будь здоровим, щасливим і оточеним добрими людьми.

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Кожен із нас має свого небесного заступника, що веде невидимими стежками, коли ми вагаємось. У твій День ангела бажаю тобі завжди відчувати його присутність, вірити в добро і знаходити світло навіть у найтемніші хвилини. Хай життя буде гідним твоєї душі.

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У День твого ангела бажаю, щоб над тобою завжди сяяло світло небесної любові! Нехай твій небесний покровитель буде поруч у хвилини радості й у моменти випробувань, додає сили, віри й внутрішнього спокою. Хай твій життєвий шлях буде благословенним!