На берегу Черного моря взорвалась мина: детали

Морские мины / © Associated Press

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На побережье Черного моря в селе Коблево Николаевской области сдетонировала мина. Есть пострадавший.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

«Коблево. поступила информация от экстренных служб, что утром произошла детонация мины на побережье», — указано в заявлении главы ОВА.

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По предварительным данным, из-за взрыва мины пострадал мужчина. Информация уточняется.

Заметим, за период полномасштабной войны Украина превратилась в самую заминированную страну планеты. Около трети территории усеяны кассетными боеприпасами, минами-ловушками и обломками от снарядов. По оценкам международных экспертов, для полного разминирования может понадобиться почти 800 лет.