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На березі Чорного моря вибухнула міна: деталі
Через вибух міни на Миколаївщині постраждав чоловік.
На узбережжі Чорного моря у селі Коблеве Миколаївської області здетонувала міна. Є постраждалий.
Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
«Коблево. Надійшла інформація від екстрених служб, що зранку відбулась детонація міни на узбережжі», — вказано в заяві голови ОВА.
За попередніми даними, через вибух міни постраждав чоловік. Інформація уточнюється.
Зауважимо, за період повномасштабної війни Україна перетворилася на найзамінованішу країну планети. Близько третини території усіяні касетними боєприпасами, мінами-пастками та уламками від снарядів. За оцінками міжнародних експертів, для повного розмінування може знадобитися майже 800 років.