На березі Чорного моря вибухнула міна: деталі

Морські міни / © Associated Press

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На узбережжі Чорного моря у селі Коблеве Миколаївської області здетонувала міна. Є постраждалий.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Коблево. Надійшла інформація від екстрених служб, що зранку відбулась детонація міни на узбережжі», — вказано в заяві голови ОВА.

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За попередніми даними, через вибух міни постраждав чоловік. Інформація уточнюється.

Зауважимо, за період повномасштабної війни Україна перетворилася на найзамінованішу країну планети. Близько третини території усіяні касетними боєприпасами, мінами-пастками та уламками від снарядів. За оцінками міжнародних експертів, для повного розмінування може знадобитися майже 800 років.