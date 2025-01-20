На Херсонщині поліцейський автомобіль підірвався на міні під час евакуації хворого

Евакуація не зупинилася, і хворого успішно доставили до медиків.
У Херсонській області на одній з евакуаційних операцій поліцейський автомобіль підірвався на ворожій міні під час транспортування хворого чоловіка.
Про це повідомили у Національній поліції України
"До поліції звернувся староста з проханням термінової евакуації 60-річного місцевого жителя, який потребував невідкладної медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.
Поліцейські приїхали на місце, допомогли чоловіку сісти в автомобіль і підготуватися до евакуації. Однак під час руху броньований автомобіль зачепив протипіхотну міну, встановлену ворогом.
На щастя, вибух не завдав шкоди ні поліцейським, ні евакуйованому. Після вибуху правоохоронці продовжили евакуацію і доставили хворого до безпечного місця, де його вже чекали медики.
Нагадаємо, у Антонівці на Херсонщині на російській міні підірвався місцевий житель. Його доправили до лікарні.
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