На Херсонщині поліцейський автомобіль підірвався на міні під час евакуації хворого

Евакуація не зупинилася, і хворого успішно доставили до медиків.

У Херсонській області на одній з евакуаційних операцій поліцейський автомобіль підірвався на ворожій міні під час транспортування хворого чоловіка.

Про це повідомили у Національній поліції України

"До поліції звернувся староста з проханням термінової евакуації 60-річного місцевого жителя, який потребував невідкладної медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські приїхали на місце, допомогли чоловіку сісти в автомобіль і підготуватися до евакуації. Однак під час руху броньований автомобіль зачепив протипіхотну міну, встановлену ворогом.

На Херсонщині на російській міні підірвався поліцейський автомобіль, який рятував людину

На щастя, вибух не завдав шкоди ні поліцейським, ні евакуйованому. Після вибуху правоохоронці продовжили евакуацію і доставили хворого до безпечного місця, де його вже чекали медики.

Нагадаємо, у Антонівці на Херсонщині на російській міні підірвався місцевий житель. Його доправили до лікарні.

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