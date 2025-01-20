Ігристе з долини Russian River: оголошено меню інавгураційного обіда Трампа

Інавгурація президента Сполучених Штатів завжди привертає увагу мільйонів людей по всьому світу. Це не лише політична подія, а й культурний ритуал, який відображає традиції та стиль.

Одним із найочікуваніших аспектів інавгурації є обід, організований для президента, віцепрезидента, їхніх родин та почесних гостей. Об’єднаний комітет Конгресу з інавгураційних церемоній оголосив меню обіду, який відбудеться після того, як обраний президент Дональд Трамп і обраний віцепрезидент складуть присягу, починаючи з ігристого вина від виноробні Gruet у Нью-Мексико. Виготовляється воно з кращих сортів винограду Піно Нуар і Шардоне, повідомило видання CNN.

Закуски: Чесапікські крабові коржики

Першою стравою інавгураційного меню стануть крабові коржики. Ця закуска - справжня гордість американської кухні, особливо популярна у регіоні Чесапікської затоки. Соковиті шматочки крабового м'яса, приправлені спеціями та запечені до золотистої скоринки, подаватимуться зі свіжим соусом, який підкреслить їхній смак. Ця страва буде символізувати зв'язок з морськими традиціями країни та демонструватиме любов до простих, але вишуканих смаків.

Основна страва: стейк рибай з яловичини породи Ангус і овочами

На основну страву гостям запропоновано стейк рибай з яловичини породи Ангус із Великої Омахи. Це справжній кулінарний шедевр, який підкреслить американське походження продуктів і майстерність шеф-кухарів. Стейк буде подано з гарніром із моркви Паризька каротель, броколі рабе та картопляного гратена.

Десерт: Міннесотський яблучний терін із льодом і ігристе вино, з винограду вирощеного у прохолодному кліматі долини Russian River в окрузі Сонома

На завершення трапези гостям будуть подавати десерт, який стане справжнім витвором мистецтва. Яблучний терін, прикрашений вершковим морозивом і солоною карамеллю. Цей десерт не лише смачний, а й символічний, адже він відображатиме природну красу північних штатів США та багатство місцевих інгредієнтів. Карамельна нотка, поєднана з легкою кислинкою яблук і вершковим смаком морозива, створить незабутнє враження.

Символізм інавгураційного меню

Інавгураційний обід не лише має підкреслювати кулінарну майстерність, але й має глибокий символізм. Усі страви, від крабових коржиків до стейка та десерту, представлять різні регіони США, продемонструють багатство та різноманітність американської кухні. Використання місцевих інгредієнтів підкреслить важливість підтримки вітчизняного виробництва та гордість за національні продукти.

Інавгураційний обід — це більше, ніж просто трапеза. Це спосіб відобразити культурні традиції країни, об'єднати гостей та наголосити на єдності нації.

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