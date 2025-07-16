Погода в Україні 16 липня: спека до +37 та зливи

Погода в Україні / © ТСН

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Погода в Україні 16 липня буде теплою та спекотною. У частині областей прогнозуються короткочасні дощі, місцями грози.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Погода 16 липня

Атмосферний фронт, який переміститься з Західної Європи, 16 липня спричинить у західних областях України нестійку погоду з коливаннями тиску та вологості. Вдень фронт поширить свій вплив і на Житомирську, Вінницьку та Київську області.

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Погоду більшості регіонів визначатиме суха спекотна повітряна маса з південних широт, лише у західних областях — помірно тепла.

Очікується мінлива хмарність. У західних, вдень і в Житомирській, Вінницькій та Київській областях прогнозуються короткочасні дощі, місцями грози. На Закарпатті та Прикарпатті очікуються подекуди значні дощі. Н решті території України буде сухо.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вдень у західних областях становитиме +21+26 градусів, у північних — +25+30 градусів, на решті території — +29+34 градуси, у південній частині України місцями буде сильна спека — до +35+37 градусів.

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Погода у Києві

У Києві та області 16 липня буде мінлива хмарність, свідчать дані Укргідрометцентру. Вдень йтимуть короткочасні дощі, по області місцями грози. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вдень становитиме +25+30 градусів, а в самому Києві очікується +27+29 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 16 липня / © Укргідрометцентр

До слова, синоптикиня Наталка Діденко попередила, що орієнтовно 22 липня в Україні очікується сильна спека — температура повітря підстрибне до +35 та, можливо, навіть перевалить за +40 градусів.