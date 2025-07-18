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Курс валют на 21 июля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Официальный доллар ослаб по отношению к гривне.
Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 21 июля. После выходных доллар потеряет в цене 11 коп. Евро взлетело на 15 коп. Злотый – добавил 5 коп.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,75 (-11 коп.)
Курс евро
1 евро - 48,60 (+15 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,43 (+5 коп.)
Напомним, стало известно, средняя пенсия в Украине. Ее размер по состоянию на 1 июля составил 6 410,2 грн. По сравнению с 1 апреля этого года пенсия увеличилась на 1,1% (+69 грн), а и в годовом измерении — на 10,2% (+593,6 грн).