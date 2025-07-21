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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Потери России на 21 июля: Генштаб обновил данные

За сутки россияне потеряли еще два танка и более 50 артсистем.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Потери России

Потери России. / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

По состоянию на утро 21 июля ВСУ уничтожили 1 043 160 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1170 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 1 043 160 (+1170) человек,

  • танков – 11037 (+2) ед

  • боевых бронированных машин – 23028 (+7) ед

  • артиллерийских систем – 30637 (+54) ед

  • РСЗО – 1444 (+1) ед

  • средства ПВО – 1199 (+1) ед

  • самолетов – 421 (+0) ед

  • вертолетов – 340 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 47181 (+199)

  • крылатые ракеты – 3515 (+0)

  • корабли/катера – 28 (+0)

  • подводные лодки – 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны – 55859 (+132)

  • специальная техника – 3934 (+2).

Напомним, украинская разведка сообщила, сколько ракет "Орешник" имеет армия РФ. Известно, что на территории России шесть компаний работают над разработкой и выпуском этой баллистической ракеты средней дальности.

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