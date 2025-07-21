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Потери России на 21 июля: Генштаб обновил данные
За сутки россияне потеряли еще два танка и более 50 артсистем.
По состоянию на утро 21 июля ВСУ уничтожили 1 043 160 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1170 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава – около 1 043 160 (+1170) человек,
танков – 11037 (+2) ед
боевых бронированных машин – 23028 (+7) ед
артиллерийских систем – 30637 (+54) ед
РСЗО – 1444 (+1) ед
средства ПВО – 1199 (+1) ед
самолетов – 421 (+0) ед
вертолетов – 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня – 47181 (+199)
крылатые ракеты – 3515 (+0)
корабли/катера – 28 (+0)
подводные лодки – 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны – 55859 (+132)
специальная техника – 3934 (+2).
Напомним, украинская разведка сообщила, сколько ракет "Орешник" имеет армия РФ. Известно, что на территории России шесть компаний работают над разработкой и выпуском этой баллистической ракеты средней дальности.