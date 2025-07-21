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- Війна
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Втрати Росії станом на 21 липня: Генштаб оновив дані
Станом на ранок 21 липня ЗСУ знищили 1 043 160 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1170 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу – близько 1 043 160 (+1170) осіб,
танків – 11037 (+2) од
бойових броньованих машин – 23028 (+7) од
артилерійських систем – 30637 (+54) од
РСЗВ – 1444 (+1) од
засоби ППО – 1199 (+1) од
літаків – 421 (+0) од
гелікоптерів – 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47181 (+199)
крилаті ракети – 3515 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 55859 (+132)
спеціальна техніка – 3934 (+2).