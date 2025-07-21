Астролог назвал самые общительные знаки Зодиака

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Содержание Весы Близнецы Стрелец

Но вот степень коммуникаций у каждого своя, и если кто-то старается максимально «закрыться» от тех, кто находится рядом, то другие готовы беседовать на откровенные темы даже с теми, кого плохо знают — можно сказать, что рот у их буквально не закрывается. Астролог Людмила Булгакова назвала самые общительные знаки Зодиака.

Весы

Весы очень любят разговаривать с кем бы о ни было, при этом им совершенно неважна тема ля разговора они чувствуют себя одинаково подкованными в любой тематике, но больше всего оии любят делать комплименты, в которых являются большими мастерами.

Близнецы

Близнецы легко находят общий язык с любым собеседником, и по этой причине часто выбирают профессию, в которой это качество особенно востребовано — становятся журналистами. Но и вне выполнения своих служебных обязанностей, язык у них подвешен очень хорошо.

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Стрелец

Стрельцы — представители самого доброжелательного знака Зодиака, они видят в окружающих их людях только хорошее, поэтому их обожают все без исключения — дворники, официанты, продавцы супермаркетов, не говоря уж об их друзьях и родных, для которых представители знака — душа общества.

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