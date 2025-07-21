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Астрологический прогноз на 21 июля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда , чтобы не погрузиться в депрессию, необходимо в течение дня поддерживать себя в хорошем настроении.
Символ дня: Трясина.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: голубой.
Счастливые камни дня: хризопраз, жадеит, желтый нефрит.
За какую часть тела отвечает: ноги, бедра.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут представлять серьезную опасность, поэтому медлить с их лечением нельзя.
Питание дня: питаться умеренно, мясо нужно заменить рыбой.
Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки.
Дачные работы дня: нужно собирать корнеплоды на длительное хранение, сушить яблоки и абрикосы.
Магия и мистика дня: можно изготавливать защитные талисманы и обереги.
Сны дня: сны нынешней ночи могут предупреждать об опасности – не стоит их игнорировать.
Табу дня: необходимо отказаться от риска.
Цитата дня: «Если ты не будешь спешить, то все будешь видеть ясно м отчетливо, в спешке человек действует слепо и неблагоразумно» (Тит Ливий).
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