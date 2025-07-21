Астрологический прогноз на 21 июля

Трясина / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда , чтобы не погрузиться в депрессию, необходимо в течение дня поддерживать себя в хорошем настроении.

Символ дня: Трясина.

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Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: голубой.

Счастливые камни дня: хризопраз, жадеит, желтый нефрит.

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За какую часть тела отвечает: ноги, бедра.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут представлять серьезную опасность, поэтому медлить с их лечением нельзя.

Питание дня: питаться умеренно, мясо нужно заменить рыбой.

Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки.

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Дачные работы дня: нужно собирать корнеплоды на длительное хранение, сушить яблоки и абрикосы.

Магия и мистика дня: можно изготавливать защитные талисманы и обереги.

Сны дня: сны нынешней ночи могут предупреждать об опасности – не стоит их игнорировать.

Табу дня: необходимо отказаться от риска.

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Цитата дня: «Если ты не будешь спешить, то все будешь видеть ясно м отчетливо, в спешке человек действует слепо и неблагоразумно» (Тит Ливий).

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