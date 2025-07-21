Эксперт объяснил, почему Азербайджан будет давить на Россию «до конца»

Флаг Азербайджана

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Азербайджан теряет какую-либо зависимость от России, поэтому сейчас Москва не сможет повлиять на официальный Баку, как это было раньше.

Об этом в эфире Эспрессо заявил глава контрольно-ревизионной комиссии Союза офицеров Украины, эксперт по Южному Кавказу, а также экспредседатель оборонного штаба Нагорного Карабаха (1992–1993) Эльхан Нуриев.

«Отныне так не будет. Во-первых, Азербайджан – победный народ. Психология народа-победителя совсем другая после Карабахской войны, второй Карабахской войны. Этому уже не быть. У нас нет от России зависимости, никакой зависимости нет», — сказал эксперт.

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Он подчеркнул, что Россия игнорирует доказанный факт сбивания азербайджанского самолета.

«То, что Россия сбила самолет – это доказано. Они игнорируют это, ведут себя по-хамски. Если что-то от них помогаешь, они говорят, чтобы не нагнетать ситуацию. Лавров, их министр иностранных дел, не раз на разных платформах, как только Азербайджан спрашивает: "Что там по следствию?" — они отвечают: „Не нагнетайте ситуацию“. Самолет сбит явно Россией, конечно. И здесь других разговоров быть не может», — добавил он.

Тем временем президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что страна готовит иск в международный суд против России в связи с крушением самолета Embraer E190 авиакомпании AZAL Напомним, 25 декабря 2024 года этот самолет выполнял рейс 8243 из Баку в Грозный.

По мнению Нуриева, Алиев настроен решительно.

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«Алиев, я думаю, пойдет до конца. Этого требует, кстати, азербайджанское общество. Тем более что на кону — вопрос примирения с Арменией. Уже есть договор на 99% готов между Арменией и Азербайджаном по признанию. Заканчивается тот период, когда мы были зависимы от России. Этот период заканчивается. И одновременно, я думаю, что западные ценности, в частности, натовские ценности», — резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил украинских военных, чем вызвал истерику у российской пропаганды .

Мы ранее информировали, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Украина не должна мириться с оккупацией своих территорий .