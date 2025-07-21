- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 59
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия атакует Украину БпЛА: карта тревог
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 21 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока и севера.
Основные направления движения ударных БПЛА противника:
Киевщина: БпЛА - курсом на Борисполь, Глеваху, Васильков, Бровары, Киев.
Черкасская область: БпЛА — курсом на Золотоношу, Балаклею, Чернобай, Монастырище.
Житомирщина: БпЛА — мимо Андрушевки, курсом на Виннитчину.
Кировоградщина: БпЛА - мимо Каменец, Компанеевку, курсом на запад.
Виннитчина: БпЛА - в районе Шаргорода, Погребища, Хмельника.
Ранее сообщалось, что к осени РФ сможет запускать по Украине более 1000 дронов за раз.
Мы ранее информировали, что Россия намерена запускать по Украине до 2000 беспилотников одновременно.