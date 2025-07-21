Россия атакует Украину БпЛА: карта тревог

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Украину в ночь на 21 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока и севера.

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Основные направления движения ударных БПЛА противника:

Киевщина: БпЛА - курсом на Борисполь, Глеваху, Васильков, Бровары, Киев.

Черкасская область: БпЛА — курсом на Золотоношу, Балаклею, Чернобай, Монастырище.

Житомирщина: БпЛА — мимо Андрушевки, курсом на Виннитчину.

Кировоградщина: БпЛА - мимо Каменец, Компанеевку, курсом на запад.

Виннитчина: БпЛА - в районе Шаргорода, Погребища, Хмельника.

Ранее сообщалось, что к осени РФ сможет запускать по Украине более 1000 дронов за раз.

Мы ранее информировали, что Россия намерена запускать по Украине до 2000 беспилотников одновременно.